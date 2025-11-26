Disparos cerca del palacio presidencial de Guinea-Bisaú en una aparente intentona golpista

Bisáu, 26 nov (EFE).- Fuertes disparos de armas automáticas se escucharon este miércoles en el centro de la capital de Guinea-Bisáu cerca de la Comisión Electoral Nacional (CNE), entre informaciones sobre la supuesta detención del presidente saliente, Umaro Sissoco Embaló, en la víspera de divulgarse los resultados de las elecciones generales del pasado domingo.

Según testigos contactados por EFE en Bisáu, la población en esa zona huyó aterrorizada a barrios periféricos, intentando protegerse ante la presencia de un grupo de hombres armados, aunque, por ahora, se desconoce el origen de los disparos.

Una fuente del Ministerio del Interior y Orden Público, bajo anonimato, aseguró al diario local O Democrata que hombres armados irrumpieron en la sede de la CNE y también intentaron atacar el palacio presidencial, mientras el semanario panafricano francés Jeune Afrique publicó que el propio Embaló le confirmó que fue detenido alrededor del mediodía en su despacho. EFE

