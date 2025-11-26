Disparos cerca del palacio presidencial de Guinea-Bisaú en una aparente intentona golpista

3 minutos

Bisáu, 26 nov (EFE).- Fuertes disparos de armas automáticas se escucharon este miércoles en el centro de la capital de Guinea-Bisáu cerca de la Comisión Electoral Nacional (CNE), entre informaciones sobre la supuesta detención del presidente saliente, Umaro Sissoco Embaló, en la víspera de divulgarse los resultados de las elecciones generales del pasado domingo.

Según testigos contactados por EFE en Bisáu, la población en esa zona huyó aterrorizada a barrios periféricos, intentando protegerse ante la presencia de un grupo de hombres armados, aunque, por ahora, se desconoce el origen de los disparos.

Una fuente del Ministerio del Interior y Orden Público, bajo anonimato, aseguró al diario local O Democrata que hombres armados irrumpieron en la sede de la CNE y también intentaron atacar el palacio presidencial, mientras el semanario panafricano francés Jeune Afrique publicó que el propio Embaló le confirmó que fue detenido alrededor del mediodía en su despacho.

De acuerdo con el semanario, el mandatario saliente afirmó que no se cometió ningún acto de violencia contra él durante este «golpe de Estado» orquestado, según él, por el jefe del Estado Mayor del Ejército.

Todas las calles que conducen al palacio presidencial han sido bloqueadas, incluidas las zonas cercanas a la Embajada de Portugal, indicó O Democrata, al agregar que soldados fuertemente armados y encapuchados se encuentran en la zona para impedir el paso de líderes políticos que podrían refugiarse en esa legación diplomática.

El país, propenso a los golpes de Estado, celebró este domingo unas elecciones presidenciales y parlamentarias marcadas por la exclusión de destacados líderes opositores, cuyos resultados provisionales se esperaba que se anunciasen este jueves.

No obstante, en las últimas horas, tanto los partidarios de Embaló como los de su principal rival en los comicios, el candidato independiente Fernando Dias da Costa, se han adjudicado la victoria.

Los comicios se desarrollaron de forma pacífica y, según confirmaron este martes observadores de varias misiones internacionales, incluida la de la Unión Africana (UA), fueron “democráticos, libres y participativos”.

Sin embargo, destacó la ausencia del principal líder de la oposición, el ex primer ministro Domingos Simões Pereira, a quien se le impidió concurrir por supuestas razones técnicas.

Su formación, el histórico Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), respaldó a Da Costa, que también contó con el apoyo de una coalición integrada por este partido y por la Alianza Patriótica Inclusiva (API “Cabaz Grandi”), así como de la mayoría de los dirigentes de su formación original, el Partido de la Renovación Social (PRS).

Guinea-Bisáu es uno de los países más inestables de África, ya que, desde su independencia de Portugal en 1974, ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012). EFE

