Disparos y disturbios tras elección en principal universidad de Guatemala

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La reelección del rector de la única universidad pública de Guatemala terminó este miércoles con disparos y disturbios afuera del hotel donde se realizó la votación, calificada por la OEA como un «proceso viciado».

Las autoridades no reportaron heridos por estos desórdenes ocurridos en la ciudad colonial de Antigua, al oeste de la capital.

La Universidad de San Carlos (USAC), con unos 200.000 estudiantes,tiene voz y voto en el proceso que se lleva a cabo en Guatemala para renovar instituciones clave del poder judicial como la fiscalía, sospechadas de corrupción.

El centro de estudios tiene la potestad de elegir a dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (máxima instancia judicial del país) y toma parte en la elección del Tribunal Supremo Electoral, ambos procesos ya realizados este año.

Videos publicados por medios locales mostraron a una persona disparando al aire dentro del hotel donde se desarrolló la elección, que otorgó un nuevo período a Walter Mazariegos.

Representantes académicos y estudiantiles se reunieron en el lugar para la votación, mientras en las afueras cientos de manifestantes protestaron al denunciar la exclusión de algunos de sus delegados para favorecer a Mazariegos.

Los disturbios se iniciaron luego de que supuestos guardias rociaran con extintores a policías que intentaban ingresar al hotel con una jueza para constatar la presunta retención de votantes opositores, según imágenes divulgadas por la prensa local.

«La elección fue ilegítima», dijo desde un altoparlante Rodolfo Chang, proclamado como «rector legítimo» tras otra votación que se realizó en la calle.

La Organización de Estados Americanos (OEA) había pedido el martes a las autoridades actuar para «impedir la consumación de un proceso viciado».

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