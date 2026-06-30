Distritos portugueses en frontera con España en aviso amarillo por calor

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Lisboa, 30 jun (EFE).- Once distritos de Portugal, nueve de ellos colindantes con España, se encuentran este martes en aviso amarillo por altas temperaturas, en una jornada en la que se esperan temperaturas máximas que superen los 40ºC.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) indicó en su web que activó el aviso en los distritos de Viana do Castelo, Braga, Oporto, Viseu, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja y Setúbal por la «persistencia de valores elevados de la temperatura máxima».

Entre las capitales de distrito, Évora será la ciudad que registre las mayores temperaturas, con 39ºC de máxima, seguida por Castelo Branco (38ºC), Beja (37ºC) y Portalegre (37ºC).

En la capital, este martes se esperan temperaturas que rondarán entre los 30ºC y 18ºC.

Por otro lado, cerca de una veintena de municipios portugueses se encuentran en riesgo ‘máximo’ de incendio rural, mientras que hay casi un centenar de ellos en riesgo ‘muy elevado’.

Portugal continental afronta desde este lunes un episodio prolongado de tiempo cálido y seco que se extenderá previsiblemente hasta el 5 de julio, con máximas de entre 40 y 43 grados en el valle del Tajo y el Alentejo el próximo jueves, según el IPMA.

El IPMA considera “muy probable” que el nivel de los avisos se agrave en varios distritos en las próximas actualizaciones, debido a los valores previstos y a la larga duración del episodio.EFE

cch/crf