The Swiss voice in the world since 1935

Diva de la ópera y cantante folk ruso conducirán el festival de la canción Intervisión

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 12 sep (EFE).- El actor y cantante folk ruso Alexéi Vorobiov, también conocido como Alex Sparrow, y la diva de la ópera Aida Garifúlina fueron elegidos como conductores del festival de la canción Intervisión, la alternativa rusa a Eurovisión, según informó hoy el servicio de prensa del certamen.

«Los conductores de Intervisión serán el popular actor y músico Alexéi Vorobiov y la diva de la ópera, artista hemérita de Rusia, Aida Garifúlina», indicaron los organizadores del concurso, citados por el periódico ruso Izvestia.

Según el medio, el desarrollo del certamen será comentado para la televisión rusa por la periodista y conductora de televisión Yana Chúrikova, habitual comentarista de Eurovisión para el público ruso, a la que le acompañará en esta ocasión el productor del programas musicales y de entretenimiento del Primer Canal, Yuri Aksiúta.

«Nos hemos enfocado no solo en conducir el concurso, sino crear una verdadera atmósfera de fiesta para los televidentes de todo el mundo, colmada de intensas emociones y experiencias inolvidables», declaró al medio Vorobiov, que calificó de «un gran honor» y una gran responsabilidad haber sido elegido para conducir Intervisión.

A su vez, Garifúlina prometió que el concurso «será brillante, sincero e inolvidable».

Intervisión, que tendrá lugar el 20 de septiembre, contará con la participación de representantes de 21 países, entre ellos Cuba, Venezuela y Colombia.

Latinoamérica estará representada en este certamen, la alternativa a Eurovisión creada en el extinto campo socialista, por los cantantes Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia) y Zulema Iglesias Zalazar (Cuba).

También participarán cantantes de Bielorrusia, Vietnam, Egipto, India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Serbia, Estados Unidos, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia, representada por el cantante Shamán.

El presidente ruso, Vladímir Putin, decretó a principios de año retomar este festival, que fue creado en la década de los sesenta del siglo pasado bajo los auspicios de la Organización Internacional de Radio y Televisión de los países del bloque socialista y fue una alternativa al Festival Eurovisión de la Canción. EFE

mos/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR