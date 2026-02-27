Divergente de Portugal, Premio Rey de España Medioambiental por revisitar los incendios

1 minuto

Madrid, 27 feb (EFE).- La revista lusa «Divergente» ha sido galardonada con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo, en la categoría Medioambiental, por un pódcast que ofrece una mirada diferente del drama que encierran los incendios en Portugal, el país «que más arde» de la UE, anunció este viernes el jurado de estos galardones, organizados por la Agencia EFE y Aecid.

Sofia da Palma Rodrigues y Manuel Bivar son los responsables de «Pais de Incendiários», un trabajo con el que esta publicación digital recorrió el país de norte a sur para analizar las causas sociológicas que hay detrás de este problema, con el objetivo de realizar un «retrato» de la figura del pirómano y analizar las causas estructurales, alteraciones climáticas o problemas de salud mental, alcoholismo e insurrección contra el sistema.

El jurado coincidió en señalar el «interesante» enfoque «poco abordado» del reportaje, que «profundiza» de manera «rigurosa», donde «nadie sale bien parado». Se trata de un trabajo de «constante actualidad», con un guión y ejecución «que te atrapa». EFE

mb/rml

(Foto)(Video)