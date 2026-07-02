Dividido y sin comisión estatal de investigación, Israel conmemora los 1.000 días del 7 de octubre

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Israel conmemora este jueves los mil días del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, mientras persisten las divisiones internas y el gobierno de Benjamin Netanyahu sigue rechazando crear una comisión estatal de investigación.

Está previsto que se celebren en todo el país una serie de actos de conmemoración así como protestas contra la gestión del Ejecutivo durante el ataque y en los meses posteriores.

La primera ceremonia tuvo lugar a las 6H29 de la mañana (03H29 GMT), la hora exacta en que el movimiento islamista palestino lanzó su ataque contra Israel y desencadenó una guerra en la Franja de Gaza.

Aquel sábado, al término de la festividad judía de Sucot, los milicianos islamistas lanzaron desde Gaza un ataque sorpresa en lo que pasó a ser el día más mortífero en la historia del Estado de Israel desde su creación en 1948.

Protegidos por un diluvio de cohetes disparados desde Gaza, miles de combatientes de Hamás y otras organizaciones palestinas destruyeron la barrera fronteriza con Israel y asaltaron comunidades agrícolas, bases militares y una gigantesca fiesta organizada en el desierto.

El ataque dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Además, Hamás se llevó a 251 rehenes a Gaza.

«Lo que más me pesa es que, incluso 1.000 días después, seguimos atrapados en esta situación y no se ha hecho lo necesario para poder pasar página», declaró a la AFP Dina Hertz, residente de Jerusalén.

«Me refiero a una verdadera comisión de investigación, a que se asuman responsabilidades y se extraigan lecciones concretas, y a que quienes estaban al mando el 7 de octubre muestren un auténtico sentimiento de vergüenza y dolor», añadió la mujer.

La ofensiva israelí de represalia en Gaza dejó más de 73.000 muertos, en su mayor parte civiles, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás, consideradas fiables por la ONU.

Barrios enteros del enclave palestino quedaron arrasados, con viviendas, hospitales, escuelas y redes de abastecimiento de agua en ruinas. Para sobrevivir, la gran mayoría de los dos millones de gazatíes tuvieron que desplazarse varias veces a lo largo de los dos años de conflicto, en medio de una gigantesca crisis humanitaria.

Las fuerzas israelíes ocupan actualmente cerca del 70% del territorio de la Franja, según autoridades locales.

Desde la entrada en vigor de un alto el fuego el 10 de octubre del año pasado, al menos 1.053 palestinos han muerto en Gaza, de acuerdo con la misma fuente. En el mismo período, el ejército israelí informó de la muerte de cinco soldados y un contratista.

– Comisión de investigación –

La llamada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, que se convirtió en uno de los principales símbolos de la movilización para lograr la liberación de los cautivos durante la guerra en Gaza, será rebautizada como Plaza de la Memoria.

Asimismo, está previsto un homenaje a las 20H00 en el Parque Yarkon de Tel Aviv, con la participación de familiares de las víctimas y figuras destacadas del movimiento de protesta contra las autoridades israelíes y su gestión de los acontecimientos.

La organización Comité Octubre, fundada por familiares de las víctimas y de los rehenes del 7 de octubre, exigió en X la creación inmediata de una comisión estatal de investigación.

Según las encuestas, una amplia mayoría de israelíes de todo el espectro político apoya la creación de un organismo que determine las responsabilidades por los fallos de las autoridades para impedir el ataque de Hamás.

Sin embargo, el gobierno de Benjamin Netanyahu se ha negado reiteradamente a crear una comisión de este tipo, pese a que Israel ha recurrido en el pasado a este mecanismo para investigar graves fallos del Estado.

Gadi Eisenkot, exjefe del ejército y uno de los principales candidatos a suceder a Netanyahu en las elecciones previstas para octubre, conmemoró la fecha con un breve mensaje en X.

«1.000 días. Demostraremos que estamos a la altura. Lo prometo», escribió.

Netanyahu, el jefe de gobierno más longevo en la historia del Estado de Israel, ha sido muy criticado en medios locales. Lo acusan de reescribir la historia al afirmar, por ejemplo, que logró el regreso de «todos nuestros rehenes», sin precisar que 42 de ellos murieron en Gaza.

Una encuesta reciente mostró que la mayoría de los israelíes quiere que deje el cargo.

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