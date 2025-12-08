The Swiss voice in the world since 1935
Djokovic, sobre el Mundial de fútbol: «Portugal va a ganar a México en la final»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción deportes, 8 dic (EFE).- El tenista serbio Novak Djokovic pronosticó que la selección de Portugal ganará el Mundial de fútbol de 2026 al vencer en la final a la de México.

«Voy a ser atrevido, va a ganar el Mundial Portugal y le va a vencer en la final a México», declaró en una entrevista con el creador de contenido jordano Mohamed Adnan durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi.

Al ser preguntado por su arriesgado pronóstico, señaló: «Dije que iba a ser atrevido. Portugal y México en la final y Portugal gana».

En el Mundial de 2026, que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana que dirige Javier Aguirre está situada en el grupo A junto con las de Sudáfrica (partido inaugural), Corea del Sur y el ganador de la ruta D de la UEFA (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte).

La Portugal de Cristiano Ronaldo que dirige el español Roberto Martínez está en el grupo K, el que competirá con Uzbekistán, Colombia y el ganador de la repesca A del torneo clasificatorio de la FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

EFE

