Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Aumenta el número de mujeres en el ejército de Suiza swissinfo.ch y agencias 15 de enero de 2018 - 09:30 Este lunes inician unos 10 200 efectivos la escuela de reclutas, entre ellas, 120 mujeres, indica el Ministerio de Defensa de Suiza, en un comunicado. En el documento, Defens explica que a partir de ahora se realizarán dos periodos de inicio de la escuela de reclutas por año y qu elos efectivos definitivos en este nuevo periodo podrán ser dados a conocer a finales de enero. Por otra parte, según el diario SonntagsBlick, el número de nuevas reclutas se duplicó en los últimos dos años. El rotativo informa de un record de 250 mujeres alistadas en 2017, un incremetno de 35% con relación al año precedente, o prácticamente el doble del de 2015. "El interés por los asuntos de seguridad ha aumentado en Europa, en particular en Ucrania", indica Tibor Szvircsev Tresch, jefe de sociologia militar del la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ). El sistema de milicias de las fuerzas armadas suizas obliga a la mayoría de los hombres a realizar el entrenamiento militar básico a los 18 años de edad y después a fecuentar los cursos regulares de actualización. En cambio, el servicio militar para las mujeres es volutario. Hay más de mil mujeres inscritas actualmente. Más de la mitad realiza entrenamiento como oficiales. Pero la proporción femenina se sitúa apenas en el 0,7%, del total, un porcentaje muy bajo si se compara con los casos de Alemania (12%) y Suecia (18%). El Gobierno de Suiza anunció en verano pasado que analiza la posibilidad de hacer obligatorio el servicio militar femenino: + Lea más sobre el servicio militar en Suiza