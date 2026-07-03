Doble cadena perpetua en Sudáfrica para tres acusados de asesinar a dos británicos en 2018

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Nairobi, 3 jul (EFE).- Un tribunal de Sudáfrica sentenció a doble cadena perpetua a los tres acusados de secuestrar, robar y asesinar en 2018 a la pareja de botánicos británicos Rodney y Rachel Saunders, quienes se encontraban recolectando plantas autóctonas cerca del bosque de Ngoye (este) en el momento del crimen.

El Tribunal Superior de KwaZulu-Natal (este) condenó este jueves a Safdeen Aslam Del Vecchio, a su esposa Fatima Patel y a Ahmed Jackson Musa por matar a los dos británicos, quitarles sus pertenencias y arrojar sus cuerpos al río uThukela, donde posteriormente fueron hallados, según informaron este viernes medios locales.

Rodney Saunders, de 73 años, y su esposa, Rachel Saunders, de 64, fueron secuestrados en el bosque de Ngoye, a unos 140 kilómetros de la ciudad portuaria de Durban (este), antes del asesinato.

Además de la doble cadena perpetua, cada uno de los acusados recibió otros 15 años de prisión por robo con circunstancias agravantes y cuatro años por hurto, que deberán ser cumplidos de forma simultánea.

Del Vecchio también fue condenado a otros cinco años de cárcel por daños maliciosos a la propiedad.

Tras el asesinato, los condenados usaron las tarjetas bancarias robadas para realizar diferentes compras en Durban y alrededores.

Patel y Del Vecchio fueron arrestados el 15 de febrero de 2018 tras un registro domiciliario en el que la Policía encontró objetos pertenecientes a la pareja asesinada, mientras el arresto de Musa se produjo tres semanas después.

El juicio comenzó en abril de 2022 y, tras repetidos retrasos en el proceso, el 19 de junio de este año llegó la sentencia de culpabilidad.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y que tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.181 homicidios en el primer trimestre de 2026 (unos 58 al día), según datos oficiales. EFE

pmc/pa/ah