Doble derbi destaca en la cuarta jornada del Clausura 2026 del fútbol panameño

2 minutos

Ciudad de Panamá, 5 feb (EFE).- La cuarta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tendrá como principal atractivo una doble cartelera de derbis en la Conferencia Oeste del campeonato.

La fecha arrancará este viernes con el primero de esos enfrentamientos regionales entre el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y el San Francisco de La Chorrera.

Ambos conjuntos de la provincia de Panamá Oeste llegan con realidades distintas: el CAI buscará defender el liderato de la conferencia, mientras que los llamados “monjes” intentarán sumar tres puntos para abandonar la zona baja de la tabla.

El sábado se disputarán tres encuentros, entre ellos el duelo más llamativo de la jornada entre el Umecit, líder de la Conferencia Este, y el Sporting San Miguelito, que aspira a un triunfo que lo devuelva a los primeros puestos de la clasificación.

La programación sabatina también incluye el choque entre Tauro F.C. y Árabe Unido de Colón, dos de los clubes más laureados del fútbol panameño, así como el compromiso entre Alianza F.C. y Plaza Amador, este último necesitado de sumar sus primeros tres puntos del torneo.

La jornada dominical, que pondrá fin a la cuarta fecha, ofrecerá el segundo derbi del fin de semana con el enfrentamiento entre Unión Coclé y el Club Deportivo Universitario, ambos con sede en la provincia central de Coclé.

Ese mismo día, el Herrera F.C., colista de la Conferencia Oeste, se medirá al Veraguas United, equipo que buscará acercarse a los puestos de vanguardia del grupo. EFE

