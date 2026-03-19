Doblete del argentino Sayago le da al Real España el liderato del Clausura

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Tegucigalpa, 18 mar (EFE).- El Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, retomó este miércoles el liderato del torneo hondureño Clausura al vencer por 2-1 al Génesis, con un doblete del argentino David Sayago.

El equipo que dirige Campos hizo mejor sus deberes ante el Génesis, que tiene como timonel al portugués Fernando Mira y descontó en el minuto 90.

Sayago puso en ventaja al Real España al minuto 26 tras recibir un pase desde la izquierda y disparar de media vuelta a la portería del Génesis, que no hizo lo suficiente para conseguir un mejor resultado. Su segundo gol, el tercero en su cuenta personal en lo que va del campeonato, lo anotó al 53 al rematar una pelota que repelió el vertical derecho tras un disparo suyo.

El triunfo deja momentáneamente al Real España con 25 puntos y queda a la espera de lo que haga el Motagua el jueves ante Platense.

Génesis se estancó en la novena posición con diez unidades.

El Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, vapuleó al Juticalpa por 4-0 y escaló al cuarto lugar con 18 unidades.

La superioridad del Marathón se reflejó hasta en el segundo tiempo, cuando convirtió sus cuatro goles, el primero en piernas de Rubilio Castillo, de penalti, al minuto 61.

A la cosecha se sumaron Damín Ramírez, el argentino Nicolás Messiniti y Odin Ramos, este último al 89.

La derrota dejó al Juticalpa en el penúltimo lugar (décimo) con diez enteros.

Olimpia, campeón vigente, que ha tenido una campaña irregular, de la mano del uruguayo Eduardo Espinel empató sin goles con Olancho, que tiene como timonel al colombiano John Jairo López, en un intenso partido entre dos rivales directos.

Los dirigidos por Espinel conservaron el tercer lugar con 19 puntos, mientras que los de López descendieron al quinto con 18, superados por Marathón, que se situó de cuarto, por mejor diferencia de goles.

Al minuto 89 el delantero Jorge Benguché, del Olimpia, fue expulsado por juego brusco.

La jornada continuará el jueves con el Platense-Motagua.

Los locales del Platense, séptimos con once unidades, buscarán subir dos escalones, mientras que los visitantes del Motagua, con el español Javier López en el banquillo, apostarán por recuperar el liderato, que provisionalmente asumió hoy el Real España.

El último partido de la fecha 13 lo disputarán el viernes Universidad Pedagógica y Choloma.

Universidad Pedagógica ocupa la sexta casilla con trece unidades, en tanto que Choloma la undécima con ocho.

Victoria, en la octava posición con diez enteros, tendrá descanso en la jornada. EFE

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