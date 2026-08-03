Doblete del panameño Williams pone al Saprissa como líder en el fútbol de Costa Rica

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2 minutos

San José, 02 ago (EFE).- El delantero panameño Newton Williams marcó el doblete que le dio la victoria 2-1 al Saprissa frente a San Carlos y puso a su equipo como líder del torneo de Apertura del fútbol de Costa Rica.

El triunfo del Saprissa, del director técnico Hernán Medford, coloca al conjunto morado en la primera posición de la tabla con seis unidades, seguido por el Alajuelense con cuatro puntos. En la tercera casilla se ubica Escorpiones con tres, misma cantidad que tiene Cartaginés.

El delantero panameño anotó de cabeza al minuto 64′ y volvió a marcar cinco minutos después para darle a los saprissistas su segundo triunfo consecutivo. Williams regresó recientemente tras permanecer nueve meses fuera por una ruptura de ligamento cruzado.

El equipo de San Carlos descontó al minuto 82′ con un potente remate de media distancia de Kenneth Cerdas.

En otro partido de la jornada, el Alajuelense, del entrenador español Ismael Rescalvo, sufrió más de lo que se hubiera esperado para vencer 2-1 al recién ascendido Escorpiones.

Los alajuelenses dominaron durante el primer tiempo, pero no logró abrir el marcador. Incluso el mediocampista Celso Borges falló un penal detenido por el arquero Brayan Rodríguez.

En la segunda parte, el alajuelense Anthony Hernández abrió el marcador al minuto 71′. Sin embargo, solamente tres minutos después el ariete Raúl López empató tras una gran jugada individual.

Cuando el partido parecía terminar igualado, el mediocampista Alexis Gamboa marcó de cabeza al 90+4′, para darle al equipo los primeros tres puntos del torneo.

Por su parte, el vigente campeón Herediano empató 1-1 ante Inter San Carlos y se ubica en la séptima posición de la tabla y Puntarenas empató 1-1 contra Sporting 1-1.

La segunda fecha será completada este lunes 3 de agosto cuando Pérez Zeledón se mida contra Cartaginés. EFE

mjb/laa