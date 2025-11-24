Dobletes de salvadoreños dan ventaja a Firpo y a FAS en los cuartos de final del Apertura

San Salvador, 23 nov (EFE).- Con los dobletes de los delanteros salvadoreños Elías Gumero y Nelson Bonilla, el Luis Ángel Firpo y el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) tomaron este domingo ventaja en los cuartos de final del torneo Apertura.

Los Toros del Firpo, dirigidos por el costarricense Marvin Solano, vencieron de locales 2-0 al Platense en el juego de ida de estos cuartos de final. Los goles de la victoria firpense llevan la firma del delantero nacional Elías Gumero.

Con este resultado, los de Solano se mantienen como los favoritos para avanzar a las semifinales del torneo, boleto que deben sellar en el juego de vuelta.

El FAS, otro de los equipos favoritos para avanzar a la siguiente fase, también sacó ventaja en el partido de ida al derrotar 3-2 al Cacahuatique en un apretado juego de visitante.

Dos de los tres goles de los Tigrillos del FAS, comandado por el técnico mexicano Cristian Flores, fueron obra del experimentado delantero salvadoreño Nelson Bonilla.

El tercer tanto del FAS fue del nacional Rafael Tejada y por el lado del Cacahuatique, dirigidos por el peruano Alberto ‘Chochera’ Castillo, los goles llegaron por intermedio de los cuscatlecos Juan Carlos Argueta y Óscar Cerén.

El Municipal Limeño y los Albos del Alianza, del argentino Ernesto Corti, empataron 0-0 en su juego de ida, por lo que esta serie se definirá en el partido de vuelta que se llevará a cabo en el histórico Estadio Cuscatlán, en San Salvador.

La jornada de este domingo la cerró el encuentro entre los Emplumados del Águila, del mexicano Juan Carlos Chávez, contra y los Caleros del Isidro Metapán, llevándose la ventaja los de Chávez.

Águila se impuso 2-1 ante Metapán en el Estadio Cuscatlán como local, con los goles de Eduardo Turcios y Joel Turcios.

– Resultados de los juegos de ida:

Platense 0-2 Firpo

Cacahuatique 2-3 FAS

Limeño 0-0 Alianza

Águila 2-1 Metapán.EFE

