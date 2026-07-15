Doce extranjeros entre los 13 muertos en el incendio en Andalucía

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Doce de las 13 víctimas mortales de un incendio forestal que arrasó Andalucía, en el sur de España, eran ciudadanos extranjeros, informaron el martes las autoridades tras completar las autopsias.

Entre los fallecidos, siete eran del Reino Unido, tres de Bélgica, uno de Francia, y uno de Estados Unidos. Además murió una ciudadana española.

«Las 13 personas fallecidas son ocho mujeres y cinco hombres, todos adultos», añadió el organismo público encargado de la identificación de las víctimas.

El fuego se declaró el jueves pasado en la provincia de Almería, en el sureste de España, donde muchos residentes extranjeros viven cerca de la costa mediterránea.

Las llamas, avivadas por fuertes vientos, arrasaron bosques y matorrales convertidos en un polvorín por las temperaturas estivales extremadamente altas.

Los servicios de emergencia recuperaron en un primer momento 12 cuerpos que estaban tan calcinados que fue necesario recurrir a muestras de ADN para identificarlos.

El incendio, uno de los más mortíferos de España en los últimos años y provocado por la caída de un cable eléctrico sobre una carretera, devastó unas 7.000 hectáreas de terreno.

El fuego ya ha sido controlado y los vecinos han podido regresar a sus casas desde el domingo.

España ha vivido en los últimos años olas de calor cada vez más largas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 ºC, que crean condiciones perfectas para los incendios forestales.

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, la cifra más alta en la historia reciente de España.

imm-mig/phz/ach/ad/cjc