Doce miembros de la ONU salieron de Yemen tras su detención por los hutíes

Doce miembros del personal internacional de Naciones Unidas que estaban retenidos por rebeldes hutíes en Yemen salieron por vía aérea de la capital Saná controlada por los rebeldes el miércoles, indicó la ONU en comunicado.

Los otros tres miembros del personal internacional de la ONU en Yemen, entre los 15 que fueron detenidos en su complejo en Saná, recobraron su libertad de movimiento, según la misma fuente.

Según la ONU, 53 miembros del personal siguen «arbitrariamente detenidos» por los hutíes, rebeldes armados pro-iraníes que tomaron una buena parte de Yemen, país pobre de la península arábiga afectada por una guerra desde hace diez años.

«Hoy temprano, 12 miembros del personal internacional que estaban entre los que previamente retenidos en el complejo de la ONU en Yemen salieron de Saná en un vuelo humanitario de Naciones Unidas,» señaló un comunicado difundido por el portavoz del secretario general del organismo Antonio Gutteres. Su destinación no fue revelada.

Los rebeldes hutíes retuvieron en Saná a 20 empleados de Naciones Unidas, entre ellos el británico Peter Hawkins, representante de Unicef en Yemen.

Los insurgentes, que controlan la capital yemení y amplias zonas del territorio, ya habían lanzado una redada contra personal de la ONU el día anterior.

Los rebeldes ya habían asaltado oficinas de la ONU en la capital el 31 de agosto, cuando detuvieron a una decena de empleados, según el organismo.

De acuerdo a un alto funcionario hutí, los empleados son sospechosos de espionaje a favor de Estados Unidos e Israel.

Tras diez años de guerra civil, Yemen enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo, según la ONU.

