Doce migrantes desaparecidos en la ruta a las islas españolas de las Baleares

Doce migrantes desaparecieron al lanzarse al agua cuando se encontraban en ruta a las islas Baleares, informó la delegación del Gobierno de este archipiélago español del mar Mediterráneo.

Catorce personas fueron rescatadas de una embarcación a 36 millas al suroeste de la isla de Cabrera. Según estos migrantes, «hay 12 desaparecidos, que saltaron al agua», informó la delegación en un comunicado. 

«Se ha establecido un dispositivo de búsqueda» de los desaparecidos, de origen magrebí, en el que participan la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, entre otros, añadieron.

Mientras se intensifica la presión de las autoridades en otros puntos de la ruta migratoria irregular a Europa, la que va del norte de África a las islas Baleares ha crecido alrededor de un 77%, según datos del ministerio de Interior.

Así, este año 4.323 migrantes llegaron al archipiélago balear hasta el 15 de agosto, en comparación con 2.443 en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con la misma fuente.

En cambio, en el mismo periodo, en la ruta hacia el archipiélago de las islas Canarias se produjo un descenso de las llegadas del 46%.

