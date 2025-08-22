The Swiss voice in the world since 1935

Doce muertos deja enfrentamiento de civiles armados y la policía en el norte de México

Monterrey (México), 22 de ago (EFE).- Un enfrentamiento entre civiles armados y el personal de la Fuerza Civil del estado de Nuevo León (norte de México) deja a doce presuntos delincuentes abatidos este viernes durante “labores de patrullaje y vigilancia”, según informó en un comunicado el Gobierno local.

Además, precisaron que los hechos se registraron en el municipio rural de Doctor Coss, a unos 180 kilómetros al noreste de Monterrey, capital de la entidad.

El enfrentamiento se originó después de que las personas armadas atacaron a elementos de la Fuerza Civil mientras que ésta realizaba un patrullaje por la zona, como parte del «Operativo Muralla», que tiene como objetivo contener el avance del crimen organizado hacia la zona metropolitana del estado.

“En el lugar se localizan 12 hombres abatidos, al menos ocho armas largas, equipo táctico y diversos cargadores y cartuchos”, detalló la autoridad a través de la ficha informativa.

Además, la corporación descartó bajas o lesionados entre el personal que enfrentó a los presuntos delincuentes, mencionando que se procederá a «solicitar la intervención de la escena por parte de servicios periciales», por lo que la Fiscalía General del Estado realizará las debidas investigaciones.

Al momento, se desconoce si este grupo armado -que atacó a las fuerzas de seguridad- es parte de alguna célula delictiva, considerando que el municipio afectado ha sido un punto de ataque por el Cartel del Noroeste.

De acuerdo con cifras de la fiscalía de la entidad, de enero a julio de 2024, en Nuevo León se registraron 930 homicidios dolosos, en comparación con los 908 apuntados el año pasado sobre este mismo periodo.

En los últimos años, el estado de Nuevo León ha registrado un aumento en índices de violencia e inseguridad, vinculados con el tema del narcotráfico y el crimen organizado. EFE

