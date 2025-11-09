Doce turistas heridos al volcar un autobús en una carretera del norte de Tailandia

Bangkok, 9 nov (EFE).- Al menos doce turistas extranjeros resultaron heridos este domingo cuando un autobús en el que viajaban volcó en un tramo en pendiente de la carretera Lampang-Chiang Mai, en el norte de Tailandia, informó la Policía de Carreteras tailandesa en sus redes sociales.

El accidente se produjo a unos dos kilómetros de la frontera del distrito de Mae Tha, en la provincia de Lamphun, cuando el vehículo, que transportaba a 38 pasajeros, se salió de la vía y terminó volcado.

Dos personas sufrieron heridas graves, mientras que otras diez resultaron con lesiones leves y fueron trasladadas de urgencia al hospital de Hang Chat, en la vecina provincia de Lampang, según precisaron las autoridades.

Los equipos de rescate y mantenimiento de carreteras cerraron temporalmente el tramo afectado, ya que el autobús bloqueaba el tráfico, y trabajan para retirar los restos del vehículo.

El impacto dañó varios postes eléctricos, por lo que la Autoridad Provincial de Electricidad tuvo que cortar el suministro en la zona para facilitar las labores de rescate.

De acuerdo con el medio local Khaosod, la mayoría de los pasajeros eran originarios de países árabes, aunque se desconoce el listado completo de nacionalidades. EFE

