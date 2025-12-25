Docenas de personas siguen tradición navideña y se bañan en el lago berlinés Orankesee

Berlín, 25 dic (EFE).- Docenas de personas con gorros de Papá Noel se bañaron en este día de Navidad en el lago berlinés de Orankesee, pese a las temperaturas bajo cero, siguiendo con una tradición que está previsto repetir también el día de Año Nuevo.

Con una máxima de -5 º y una sensación térmica de -10 º, el agua del lago situado en el este de la capital alemana estaba este jueves a un grado y medio escaso por encima del punto de congelación, según informaron los medios locales.

La Asociación de Focas de Berlín, que celebra su cuadragésimo aniversario el próximo 10 de enero y organiza este tradicional chapuzón navideño, se compone de aficionados a los baños a temperaturas gélidas.

Según su página web, últimamente reciben tantos mensajes de interesados en unirse al club que por el momento tienen una lista de espera y no admiten nuevos miembros.

El Servicio Meteorológico Alemanán (DWD) ha alertado del riesgo de escarcha con temperaturas que en la noche del jueves al viernes pueden descender hasta -10º, aunque debido a los cielos despejados no está previsto que nieve. EFE

