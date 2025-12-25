The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Docenas de personas siguen tradición navideña y se bañan en el lago berlinés Orankesee

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 25 dic (EFE).- Docenas de personas con gorros de Papá Noel se bañaron en este día de Navidad en el lago berlinés de Orankesee, pese a las temperaturas bajo cero, siguiendo con una tradición que está previsto repetir también el día de Año Nuevo.

Con una máxima de -5 º y una sensación térmica de -10 º, el agua del lago situado en el este de la capital alemana estaba este jueves a un grado y medio escaso por encima del punto de congelación, según informaron los medios locales.

La Asociación de Focas de Berlín, que celebra su cuadragésimo aniversario el próximo 10 de enero y organiza este tradicional chapuzón navideño, se compone de aficionados a los baños a temperaturas gélidas.

Según su página web, últimamente reciben tantos mensajes de interesados en unirse al club que por el momento tienen una lista de espera y no admiten nuevos miembros.

El Servicio Meteorológico Alemanán (DWD) ha alertado del riesgo de escarcha con temperaturas que en la noche del jueves al viernes pueden descender hasta -10º, aunque debido a los cielos despejados no está previsto que nieve. EFE

cph/mb

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR