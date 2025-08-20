Docentes en Paraguay levantan huelga tras acordar con el Gobierno alza salarial del 3,6 %

Asunción, 19 ago (EFE).- Los sindicatos de docentes de Paraguay anunciaron este martes que levantaron la paralización de actividades en las escuelas públicas en su segunda jornada, después de llegar a un acuerdo con el Gobierno para un aumento salarial del 3,6 %.

El alza se aplicará a partir de enero de 2026, declaró el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, al canal ABC TV, y anticipó que buscarán que se incluya un nuevo reajuste en el presupuesto del próximo año.

El dirigente indicó que el acuerdo se alcanzó tras dos días de negociaciones con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

«Es importante mencionar que cuando iniciamos la lucha era 0 % (el reajuste)», dijo Piris, quien aseguró que lograron introducir en el presupuesto un aumento de nueve millones de dólares para el escalafón docente.

Según el portavoz, también queda sin efecto la convocatoria a una nueva movilización, anunciada para el 27 y 28 de agosto próximo en caso de que no lograran una subida superior al 3,6 %.

Piris explicó que su interés se concentra ahora en el próximo 25 de agosto, cuando el despacho de Economía entregará al Parlamento el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2026.

«Nos quedan todavía dos meses en el cual podemos pelear una adenda», sostuvo el líder sindical, quien afirmó que también podrán acudir al Congreso.

Cientos de docentes se movilizaron durante dos días en reclamo de un aumento global del 8,6 % en sus salarios.

El Gobierno ofreció 3,6 % sobre la base del reporte de inflación interanual de junio pasado.

Este martes, el ministro de Educación, Luis Ramírez, afirmó que el Gobierno ha destinado 256 millones de dólares desde el 2024 para el salario de los docentes y destacó que durante la Administración del presidente Santiago Peña la inversión en educación se elevó un 19 %.

Peña había descartado el lunes un posible aumento de salarios para los docentes, al advertir de que no disponen de recursos y que trabajan por disminuir el déficit fiscal.EFE

