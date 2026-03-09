Docentes paraguayos se manifestarán en rechazo a reforma de sistema de jubilación pública

2 minutos

Asunción, 9 mar (EFE).- Los docentes de Paraguay se manifestarán en las calles este martes y miércoles en rechazo a la propuesta gubernamental de reforma del sistema de jubilaciones públicas, anunciaron este lunes diversos gremios.

«Va a ser masivo, todas las instituciones públicas y subvencionadas se van a movilizar», dijo en una entrevista con el medio ABC Cardinal la dirigente gremial Blanca Ávalos.

Durante la jornada están previstas concentraciones en distintas plazas de Asunción, la capital del país, y movilizaciones hasta el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso.

Las protestas tendrán lugar pese a que los senadores convocaron para este miércoles a una sesión en la que prevén cambiar ligeramente las condiciones del proyecto de reforma del sistema jubilatorio.

Los senadores fijarían en 10 % el aporte del Estado desde este 2026 y en 53 y 58 años las edades de jubilaciones extraordinarias y ordinarias, que alivia en buena medida las preocupaciones de los docentes.

Este documento será devuelto para un debate el jueves en la Cámara de Diputados, que a inicios de febrero pasado dio media sanción a la iniciativa, que estableció una edad mínima de retiro ordinario de 57 años, lo que no aplica con la actual norma para miles de trabajadores públicos.

Ese texto fijó en 5 % el aporte del Estado a la caja fiscal, como se conoce en el país suramericano al sistema de jubilaciones.

«Lastimosamente, nosotros los docentes no confiamos en los parlamentarios, ellos pueden cambiar (las condiciones de la reforma) en cualquier momento», dijo el presidente de la Federación de Educadores de Paraguay (FEP), Silvio Piris, tras una reunión entre líderes gremiales, representantes del Legislativo y el vicepresidente del Ejecutivo, Pedro Alliana.

El Ejecutivo del presidente paraguayo, Santiago Peña, defiende la reforma a la caja fiscal al señalar que tiene un déficit financiero que en 2025 alcanzó los 380 millones de dólares, cerca del 0,8 % del producto interior bruto (PIB).

El senador Silvio Ovelar apuntó a los periodistas que con la nueva propuesta el déficit comenzará a ceder «año tras año» y que para hacer frente al gasto el Estado tendrá que mejorar sus ingresos en materia tributaria.

Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la caja fiscal tiene al menos 232.631 aportantes y paga unas 74.339 jubilaciones y pensiones.

El mismo documento apunta que el renglón de aportantes crece 4,85 % de forma anual, mientras el de pensiones lo hace 3,77 %. EFE

rgc/lb/nvm