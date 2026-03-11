Docentes protagonizan segundo día de protestas en Paraguay contra reforma a jubilaciones

4 minutos

(Actualiza con más datos y declaraciones)

Asunción, 11 mar (EFE).- Los gremios de docentes en Paraguay lideran este miércoles una segunda jornada de protestas en contra de una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, conocido como la ‘caja fiscal’, que el Senado discute en medio de marchas en Asunción, la capital del país, y de una fuerte custodia policial.

Desde la madrugada de este miércoles, los maestros empezaron a concentrarse en la Plaza Uruguaya, ubicada en el llamado microcentro de Asunción, para marchar hacia los alrededores del Parlamento, donde se han congregado a lo largo del día en medio de consignas contra la propuesta de ley.

La convocatoria a manifestaciones también tuvo eco en el resto del país, especialmente con cierres de carreteras.

«Hoy, en el país, más de 80.000 docentes han parado y están en los diversos puntos de la república concentrados, marchando, cerrando la ruta», dijo en un encendido discurso el secretario general adjunto de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (Otep-A), Gabriel Espínola.

El centro capitalino permanece bajo resguardo policial, ya que se espera la movilización de al menos 10.000 personas procedentes de todo el país, dijo el director de la Policía en Asunción, el comisario Juan Agüero, a la radio ABC Cardinal.

EFE constató que en la plaza aledaña al Congreso permanecían unas 5.000 personas.

Reclamos

Los docentes rechazan la inclusión de una edad mínima de jubilación, que actualmente no se aplica para el magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales e integrantes de las Fuerzas Públicas.

Además, piden un aumento del aporte estatal a la ‘caja fiscal’ de hasta el 14 %, aunque el establecido por la ley es del 3 %.

En el texto que debaten los senadores esta jornada se establecerán en 53 y 58 años las edades de jubilaciones extraordinarias y ordinarias, según lo pactado el lunes en una reunión entre gremios y representantes del Legislativo y el Ejecutivo. Además, fija en 10 % el aporte estatal.

Estas discusiones se dieron en un escenario «sumamente difícil», aseguró a los manifestantes el presidente de la Unión Nacional de Educadores, Rafael Resquín.

«Tenemos que enfrentar no solamente al Gobierno, sino a las recetas internacionales. Acá, nuevamente, se plantea la receta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para que estos Gobiernos nos puedan seguir endeudando», apuntó.

De aprobarse el documento, se devolverá a la Cámara de Diputados, que podría sancionar la iniciativa el jueves.

La Cámara Baja aprobó en febrero pasado, en medio del receso legislativo que concluyó este 1 de marzo, una reforma que establece en 57 años la edad mínima de jubilación ordinaria tras 25 años de aportes.

Bloqueos

Las protestas generaron este miércoles caos vehicular debido a los cierres preventivos de varias vías en Asunción, una capital de unos 500.000 habitantes que alberga las principales instituciones públicas y recibe a miles de personas que residen en ciudades dormitorio.

En Ciudad del Este, los maestros se concentraron en las calles del centro y bloquearon de forma parcial el acceso al Puente de la Amistad, que conecta con la brasileña Foz de Iguazú, según informó el canal ABC TV.

Por otra parte, en el departamento de Misiones (sur), docentes adscritos a la Otep y policías retirados cerraron carreteras como medida de presión.

También hubo bloqueos intermitentes en los departamentos de San Pedro (norte) e Itapúa (sur), donde los maestros optaron por cerrar una carretera que conduce hacia la ciudad de Encarnación, la tercera más grande del país.EFE

nva-rgc/lb/nvm

(foto)(video)