Docentes tratan de llevar su protesta al Estadio Ciudad de México a dos días del Mundial

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Ciudad de México, 9 jun (EFE).- Cientos de docentes mexicanos dieron este martes un nuevo paso en las protestas que mantienen desde hace días al organizar una marcha que tiene el objetivo de llegar al Estadio Ciudad de México (antes conocido como el Azteca), sede de la jornada inaugural del Mundial de fútbol 2026.

Esta manifestación de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) provocó cortes de circulación en la Calzada de Tlalpan, una de las vías urbanas más importantes de la capital mexicana y que conduce al Estadio, a donde quieren llegar los maestros para evidenciar su descontento por la respuesta del Gobierno federal a sus demandas laborales y salariales.

Policías del Gobierno capitalino se desplegaron para tratar de frenar el avance hacia el estadio mundialista y resguardar el recinto deportivo con vallas, según se aprecia en videos publicados en redes sociales.

Ante esta situación, los manifestantes exigieron que se retiraran las vallas y que les permitieran continuar su marcha.

Al lugar acudió el secretario de Gobierno (Interior) de Ciudad de México, César Cravioto, para dialogar con los maestros movilizados, a quienes les pidió que «sus acciones se desarrollen de manera pacífica y contribuyan a reducir las afectaciones a la movilidad y a las actividades cotidianas de la ciudadanía», según informaron las autoridades.

La CNTE lleva varios días protagonizando bloqueos viales y manifestaciones para exigir a la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum que atienda sus demandas y reclamaciones.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) defendió, en un comunicado, las medidas educativas emprendidas por las autoridades.

Por ello, el titular de la SEP, Mario Delgado, pidió a los manifestantes «valorar las propuestas presentadas» sobre la derogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de 2007.

La situación actual hizo que Sheinbaum pusiera en duda su presencia en el Fan Fest organizado en el Zócalo capitalino con motivo del Mundial de fútbol, a la espera al desarrollo de las movilizaciones de maestros.

Además, cuestionó los actos violentos producidos en algunas protestas, los cuales, añadió, son una «provocación» hacia su Administración.

Estas protestas se llevan produciendo desde el pasado 1 de junio, cuando los maestros iniciaron un paro nacional y han realizado bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México.

También amenazan con boicotear la Copa del Mundo 2026 en el país norteamericano.

El partido inaugural del Mundial será el 11 de junio y enfrentará en el legendario Estadio Azteca de la capital mexicana a las selecciones de México y Sudáfrica. EFE

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