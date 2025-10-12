Doctor gazatí arrestado por Israel sin cargos no será liberado en canje por rehenes

Jerusalén, 12 oct (EFE).- Husam Abu Safiya, el doctor y director del hospital gazatí de Kamal Adwan, no será liberado en el canje por rehenes israelíes que podría comenzar este mismo domingo, denunció hoy el Ministerio de Sanidad del enclave, dependiente de Hamás.

«Exigimos que los doctores Husam Abu Safia y Marwan al Hams sean incluidos en la lista de liberados, ya que han aportado mucho a su patria», pidió en un comunicado Munir al Barsh, titular del Ministerio.

Safiya fue detenido sin cargos el pasado 27 de diciembre, mientras trabajada y denunciaba en vídeo casi a diario los ataques y la situación de su hospital en el norte de Gaza.

El médico gazatí «no ha sido llevado ante un juez, no ha sido interrogado y tampoco ha recibido información sobre los motivos de su detención», denunció el pasado 25 de septiembre la organización israelí Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI), en alusión a una situación que no ha cambiado.

Safiya denunció a un representante de esta organización, que le visitó en prisión, haber perdido 25 kilos de peso en estos nueve meses y medio, y no estar recibiendo suficiente comida ni atención médica.

«Muchos presos padecen enfermedades de la piel, como la sarna, debido a las duras condiciones de detención», denunció al Barsh.

Al menos 384 profesionales sanitarios han sido detenidos ilegalmente por Israel en Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, según un informe de la iniciativa palestina Healthcare Workers Watch, liderada por profesionales de la salud locales.De ellos, al menos 185 continúan bajo detención y otros 24 permanecen desaparecidos. EFE

