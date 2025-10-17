Documental de la BBC sobre Gaza fue «sustancialmente engañoso», según regulador británico

2 minutos

Londres, 17 oct (EFE).- Un documental sobre la situación de los menores en la Franja de Gaza difundido en febrero por la cadena británica BBC, en el que se dio voz al hijo de un dirigente de Hamás, fue «sustancialmente engañoso», señaló este viernes el organismo regulador de la radiodifusión Ofcom.

«Nuestra investigación concluyó que el hecho de que el programa no revelara que el padre del narrador ocupaba un cargo en la administración de Hamás fue sustancialmente engañoso», se lee en un comunicado en el que Ofcom obliga a la BBC a emitir una aclaración en horario de máxima audiencia en una fecha «aún por determinar».

‘Gaza: cómo sobrevivir en una zona de guerra’ fue retirado a mediados de febrero de la plataforma de contenidos a la carta BBC iPlayer después de que apareciesen informaciones al respecto de su narrador, un chico de 13 años que resultó ser hijo del viceministro de Agricultura en el Gobierno de Gaza, controlado por Hamás.

«Esta deficiencia podría haber erosionado la considerable confianza que la audiencia habría depositado en un programa factual de la BBC sobre la guerra entre Israel y Gaza», sostuvo el regulador británico, que apuntó que esa confianza es «fundamental, especialmente para una emisora de servicio público».

De esta forma, Ofcom ordenó que la cadena emita una declaración con sus conclusiones al respecto en su segundo canal, BBC2, a las 21:00 horas locales en una fecha aún por determinar.

Un portavoz de la BBC dijo a medios británicos que la resolución «coincide con las conclusiones del informe de Peter Johnston -el director de Revisiones y Quejas Editoriales de la cadena-, según las cuales el documental incurrió en un incumplimiento significativo de las directrices editoriales de la BBC en materia de veracidad».

En esta revisión interna, Johnston señaló que la principal responsable de lo sucedido es la productora independiente Hoyo Films, aunque no desechó la responsabilidad de la corporación pública y de su equipo por no ser «suficientemente proactivos» y mostrar una «falta de supervisión crítica de algunas preguntas sin respuesta o parcialmente respondidas».

«Hemos pedido disculpas por ello y aceptamos la decisión de Ofcom en su totalidad. Cumpliremos con la sanción tan pronto como se hayan concretado la fecha y el texto», añadió el portavoz. EFE

mas/jm/cg