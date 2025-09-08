Documental sobre los abusos de un cura a menores representará a Costa Rica en los Oscar

San José, 8 sep (EFE).- El largometraje documental ‘El monaguillo, el cura y el jardinero’, el cual relata los abusos de un cura católico contra menores de edad y el proceso de búsqueda de justicia, representará a Costa Rica en los Premios Óscar del 2026.

El Centro de Cine del Ministerio de Cultura de Costa Rica anunció este lunes que el Consejo de Cinematografía y Audiovisual tomó el acuerdo de que el documental sea el representante del país en la 98 edición de los Premios Óscar en la categoría de mejor película internacional.

La película, del director Juan Manuel Fernández Escoto, muestra cómo un monaguillo y un jardinero rompen un largo y doloroso silencio al denunciar al cura católico que abusó de ellos siendo menores de edad. Este hecho insólito en Costa Rica hace que el cura escape, transformándose en un prófugo de la ley y del Interpol, ante lo cal las víctimas deciden unir fuerzas.

El director del filme calificó como «un honor y un privilegio» representar a Costa Rica en los Premios Óscar y dijo que se trata de un reconocimiento que resalta la capacidad del cine para abordar realidades sociales urgentes como la violencia contra menores, así como su contribución para visibilizar un problema que demanda justicia y reflexión colectiva.

La película «busca ser un catalizador para el diálogo social y un llamado a la acción para fortalecer la protección de la infancia en contra de los abusos de poder. Que un documental costarricense alcance este escenario internacional reafirma la calidad y solidez de nuestra cinematografía», afirmó Fernández en un comunicado del Centro de Cine.

Agregó que «este hito histórico demuestra que nuestras narrativas, arraigadas en la realidad nacional, poseen la fuerza necesaria para dialogar en los foros globales más prestigiosos, consolidando el cine documental como una herramienta esencial de memoria y transformación social».

La ceremonia de la edición 98 de los Premios Óscar está prevista para el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.). EFE

