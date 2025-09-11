Doha acogerá cumbre árabe-islámica el domingo para coordinar respuesta a ataque israelí

2 minutos

El Cairo, 11 sep (EFE).- Catar acogerá el próximo 14 y 15 de septiembre una cumbre de emergencia de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación islámica (OCI) para coordinar una respuesta al reciente ataque israelí contra el grupo islamista palestino Hamás en Doha.

Según informó este jueves la agencia oficial de noticias catarí, QNA, «Doha acogerá la cumbre árabe-islámica de emergencia el domingo y el lunes para debatir el ataque israelí contra el Estado de Catar».

El anuncio de esa reunión se produce en medio de crecientes expresiones de apoyo y de solidaridad con Catar por parte de los miembros de la Liga Árabe, integrada por 22 Estados, y la OCI, (57 miembros), al considerar que la «agresión israelí» fue dirigida contra la soberanía del país del golfo.

Una fuente de la Liga Árabe dijo el miércoles, sin especificar fecha exacta, que el organismo planea celebrar en los próximos días una reunión de emergencia en Doha para condenar el «brutal» ataque israelí y el intento de asesinato de los líderes de Hamás, y coordinar una respuesta «legal» contra la «flagrante agresión a la soberanía y la seguridad del Estado de Catar».

Algunos jefes de Estado y de Gobierno de países árabes e islámicos, como el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, han visitado Doha para expresar su apoyo, mientras que Egipto envió a su ministro de Exteriores a esa capital.

En esas reuniones, está previsto que los representantes de la Liga Árabe y la OCI condenen el bombardeo israelí del martes pasado en Doha, donde Hamás tiene su buró político.

Según Catar, el ataque, en el que murieron cinco miembros de Hamás y un policía catarí, tuvo lugar mientras líderes de la formación palestina discutían la última propuesta de Estados Unidos para una tregua en Gaza, pocas horas después de que el Gobierno israelí anunciara que aceptaba el plan estadounidense para liberar a los 48 rehenes en manos de la formación palestina.

Catar consideró el bombardeo israelí como una «traición» y «terrorismo de Estado» y advirtió de que acabará con el diálogo para liberar a los rehenes en manos de la formación palestina. EFE

haro-fa/ijm/jac