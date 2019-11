Descubrí a Dolores Martín Moruno gracias a su fotografía, “The Past Life of a Refuge Camp” que fue premiada en el concurso de fotografía científica del Fondo Nacional Suizo para la Investigación CientíficaEnlace externo (FNS).

Estudió historia y filosofía de la ciencia en l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Centre Alexandre Koyré) de París y la Universidad Autónoma de Madrid. Es madrileña y llegó a Suiza en 2011 para trabajar en la historia de la medicina en el Institut Éthique Histoire HumanitésEnlace externo de la Universidad de Ginebra. Previamente, había realizado varias estancias postdoctorales en Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, interesándose sobre campos de investigación como la historia de las emociones.

Actualmente, dirige un proyecto financiado por el FNS (Ces femmes qui ont fait l’humanitaire : une histoire genrée de la compassion de la Guerre franco-prussienne à la Seconde Guerre mondialeEnlace externo), que examina cómo las mujeres humanitarias han traducido su compasión en un conjunto de prácticas relativas a los cuidados. Forman parte de su equipo dos estudiantes de máster, una estudiante de doctorado y una colaboradora científica especialista en imágenes.

Es miembro asociado del Instituto de Estudios de GéneroEnlace externo de la Universidad de Ginebra. Entre sus libros, destacan On Resentment: Past and Present y Emotional Bodies: The Historical Performativity of Emotions que será publicado en diciembre de este año.

En su opinión, algunas de las ventajas que ofrece Suiza en comparación con países como Reino Unido, Francia o España, es que existen más recursos para la investigación sin tener una carga docente excesiva. Además, la conciliación entre vida profesional y familiar parece ser un objetivo más cercano que en otros países.

Para ella, la fotografía no solo es una herramienta de difusión científica, sino una afición que le apasiona desde joven.

