Dombrovskis: El euro digital es necesario para la autonomía de pagos de la UE

Riga, 29 sep (EFE).- El euro digital aumentará la autonomía de los miembros de la eurozona frente a los sistemas internacionales de pagos comerciales y en un contexto de amenazas híbridas relacionadas con la invasión rusa de Ucrania, declaró este lunes el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

«Introducir el euro digital es una declaración de nuestra determinación de garantizar que Europa decida su propio destino en este mundo cada vez más fragmentado», señaló en su discurso inaugural en la Conferencia Báltica sobre el euro digital.

En segundo lugar – dijo – es un tema de preparación, porque la guerra de Rusia contra Ucrania ha incrementado las amenazas para la Unión Europea (UE), incluidos sus sistemas de pagos.

«Desde que Rusia comenzó su invasión a gran escala en Ucrania, hemos visto nuevas formas de sabotaje, manipulación e injerencia informativa extranjera, guerra electrónica y ataques híbridos y cibernéticos, dijo Dombrovskis.

El comisario europeo destacó que los pagos electrónicos y sin efectivo están aumentando en los países que usan el euro, pero que en su mayoría son gestionados por empresas internacionales de tarjetas y pagos, lo que genera vulnerabilidades para los ciudadanos y las empresas de la UE.

«La proporción de pagos en efectivo en la zona del euro entre 2019 y 2024 ha caído del 72 % al 52 % en los puntos de venta», señaló.

«La fuerte dependencia del panorama europeo de pagos minoristas respecto a actores extranjeros representa una debilidad en términos de nuestra autonomía estratégica», recalcó Dombrovskis.

Ceder por completo el control tecnológico de la economía de la UE a otros limita la capacidad de Europa para actuar de manera autónoma en el escenario mundial, especificó, y deja a los sistemas de pago europeos vulnerables a amenazas de retirada o cambios en los servicios ofrecidos por estos proveedores internacionales.

El comisario europeo añadió que, «de hecho, los esquemas internacionales de tarjetas están dominando la infraestructura europea de pagos minoristas, con 13 países de la eurozona dependiendo por completo de esquemas internacionales de tarjetas para las transacciones».

Dombrovskis recordó que el euro digital fue propuesto hace dos años y que desde entonces el progreso ha sido lento, pero constante.

Expresó su esperanza de que se pudiera alcanzar un acuerdo final bajo la Presidencia danesa del Consejo de la UE este semestre antes de finales de 2025.

«Celebro la ambición de la Presidencia danesa de lograr un enfoque común en el Consejo antes de fin de año», afirmó.

Según el Banco Central Europeo (BCE), el euro digital sería un medio de pago electrónico disponible de forma gratuita para todos.

Los euros digitales se guardarían en una cartera electrónica disponible para todos los residentes de la eurozona. EFE

