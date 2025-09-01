Dombrovskis defiende un mayor gasto en investigación y reducción de la burocracia

3 minutos

Riga, 1 sep (EFE).- El próximo marco plurianual europeo de la Unión Europea (UE) prevé un mayor gasto en innovación en áreas clave para la economía europea, como las ciencias de la vida, la computación cuántica, la inteligencia artificial (IA), la digitalización, las tecnologías verdes y de defensa, afirmó el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, este lunes en Riga.

Ante una audiencia de estudiantes de la Universidad Técnica de Riga en su primera jornada del nuevo curso, Dobrovskis señaló que el nuevo marco también reducirá los obstáculos burocráticos para que emprendedores e innovadores puedan acceder a los fondos.

El comisario recordó que el próximo presupuesto para el periodo 2028-2034 plantea partidas por un valor total de dos billones de euros de las que «una parte clave será un nuevo Fondo de Competitividad Europeo, que combinará varios programas previos para invertir 234.000 millones en la transformación de la economía europea».

Señaló sin embargo que la invasión rusa de Ucrania ha impactado las prioridades presupuestarias de la UE.

«La agresión rusa contra Ucrania y las amenazas a países vecinos, así como los cambios en las prioridades de EE. UU. en política exterior, implican que los países europeos necesitan fortalecer sus capacidades de defensa seriamente», argumentó el político letón.

Dobrovskis señaló que éste es el motivo por el que ahora el plan Readiness 2030 (Preparación 2030, anteriormente conocido como ReArm Europe) presentado en marzo por la Comisión Europea (CE) está recibiendo los toques finales.

Una vez en marcha, movilizará 800.000 millones de euros adicionales en un periodo de cuatro años para fortalecer las capacidades de defensa de los países miembros de la Unión Europea (UE), indicó.

El comisario destacó además que la CE tiene previsto desarrollar los denominados ‘proyectos desafío’, con el objetivo de implementar resultados de investigaciones teóricas en la práctica y con la ambición de transformar a Europa en líder global en áreas estratégicas como la computación cuántica, la IA de próxima generación, el transporte automotor y la energía de fusión.

En total, la partida de apoyo a la investigación superará los 450.000 millones de euros, mientras que la partida destinada al programa Erasmus Plus para apoyar la educación se duplicará hasta 41.000 millones de euros.

Dombrovskis enfatizó que el nuevo presupuesto también pretende simplificar el acceso de investigadores, innovadores y emprendedores a los fondos de los diversos programas europeos.

La reducción de la burocracia es «por primera vez una prioridad de máximo nivel» para la UE, afirmó y señaló que los objetivos pasan por reducir la carga administrativa general en al menos un 25 % y en un 35 % para pequeñas y medianas empresas. EFE

jkz/cph/rod