Dombrovskis no ve «factible» extender plazos del fondo de recuperación como pide Sánchez

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Bruselas, 28 abr (EFE).- El comisario de Economía y Simplificación, Valdis Dombrovskis, aseguró este martes que no es «factible» extender los «estrictos» plazos del fondo de recuperación, como pidió la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e instó a centrarse en «cumplir» las reformas pactadas dentro de los límites temporales actuales.

Así se expresó el exprimer ministro letón en un encuentro con varios medios, entre ellos EFE, al ser preguntado por las propuestas que el presidente del Gobierno español trasladó al resto de líderes en el marco de la cumbre de Nicosia (Chipre) la semana pasada, por ejemplo extender de seis a doce meses los plazos del instrumento lanzado por la pandemia.

«Hay que decir que los plazos son muy estrictos y están establecidos en el reglamento (del fondo de recuperación). Hay que respetarlos, lo que significa el final de agosto para completar los hitos y objetivos y el final de septiembre para enviar todas las solicitudes de pago», señaló.

Dombrovskis añadió que «salirse» de esos plazos «requeriría de cambios en el reglamento que no técnicamente no son realmente factibles», especialmente si el objetivo es incluso prorrogarlo hasta 2027 porque habría que realizar modificaciones que requieren «unanimidad» entre los Estados miembros.

Sobre esta cuestión, el titular de Economía del Ejecutivo comunitario indicó que el debate sobre prorrogar el fondo de recuperación «no es nuevo» y «se ha hablado antes de ello», quedando en evidencia que «la opiniones de los Estados miembros son muy diferentes».

«Nuestro mensaje sería coherente con que los Estados miembros se centren en la implementación (de sus planes de recuperación) en línea con los plazos que establece el reglamento», insistió Dombrovskis, quien recordó que Bruselas recomienda desde hace tiempo a los países revisar y «ajustar» sus planes para garantizar que absorben todos los fondos que tienen asignados.

En esta línea, recordó que España incluyó en una de sus revisiones del plan una renuncia «sustancial» de parte de su crédito, por lo que «es importante centrarse ahora en la implementación y el cumplimiento» de las reformas e inversiones pendientes.

Con respecto a una posible flexibilización de las reglas fiscales, Dombrovskis se limitó a repetir el análisis de que la UE no se enfrenta por ahora a una «recesión severa» que justifique la suspensión de los límites al déficit y la deuda públicos, sino que el impacto de la guerra en Oriente Medio apunta, al menos por el momento, a una desaceleración económica.

Además del prorrogar el fondo de recuperación, Sánchez se mostró también en Chipre a favor de flexibilizar la aplicación de las reglas fiscales para poder invertir en el sistema energético y el despliegue de renovables.

Dombrovskis señaló además que las reglas fiscales comunitarias han superado «muy recientemente» una reforma para su «simplificación» que llevaron varios años y que derivaron en un marco que «permite más flexibilidad» para que los países fijen sus sendas fiscales.

Escenario de estanflación

Por otro lado, el comisario de Economía repitió el mensaje de que la UE se encamina a un escenario de estanflación caracterizado por la coincidencia en el tiempo de una inflación elevada y un estancamiento de la actividad económica como resultado de la guerra en Oriente medio y su impacto sobre el precio de los hidrocarburos.

La Comisión Europea publicará en la «segunda mitad de mayo» sus nuevas previsiones macroeconómicas, señaló Dombrovskis, quien insistió en que los «análisis» realizados por los servicios económicos de la institución hasta ahora apuntan a una reducción del PIB europeo de entre cuatro y seis décimas.

“Creo que estamos enfrentando este escenario, la economía se está ralentizando y la inflación está aumentando”, afirmó.

Con respecto a la situación económica en España, el comisario de Energía destacó el «bastante fuerte» despliegue de energías renovables en el país, que «puede mitigar el impacto» del encarecimiento de los combustibles fósiles en la actividad económica, algo que se percibe también «en Europa en general».

«Vemos que España en particular y la UE en general es más resiliente ante la actual crisis energética con respecto a lo que éramos en 2022», enfatizó. EFE

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