Domingo, 10 de agosto de 2025

4 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Gaza se prepara para la expansión de la ofensiva israelí mientras crece la condena internacional al plan del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de tomar el control de la capital del enclave palestino.

(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – La carrera tecnológica entre Ucrania y Rusia se intensifica; en Járkov los ingenieros se apresuran por optimizar el diseño e incrementar la producción de drones kamikaze de fibra óptica, un nuevo tipo de vehículos no tripulados que ha ayudado a Moscú a avanzar en el campo de batalla. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

– Reacciones al anuncio de la cumbre que celebrarán el próximo viernes en Alaska los presidente de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, para negociar un eventual proceso de paz en Ucrania en una cita a la que no ha sido invitado el líder del país en guerra, Volodimir Zelenski, que la considera nula.

TRUMP REGALOS

Washington – El último regalo ha sido un placa de oro de 24 quilates a manos del consejero delegado de Apple, Tim Cook, pero desde que volvió al poder Donald Trump no ha hecho más que recibir obsequios dorados, algo que levanta suspicacias sobre la libertad con la que intereses de todo tipo intentan ganarse el favor del mandatario.

(Texto) (Foto)

URUGUAY EUTANASIA

Montevideo – El parlamento de Uruguay se prepara para votar un proyecto de ley para autorizar la eutanasia en medio de la polémica sobre la iniciativa de los legisladores para acceder a «una muerte digna”.

(Texto) (Foto)(Video)

FESTIVAL LOCARNO

Redacción internacional – El director y guionista español Eduardo Casanova estrena en el marco del Festival de Locarno la miniserie ‘Silencio’, con la que por primera vez incorpora personajes ‘queer’ a sus producciones e irrumpe en el mundo de la comedia, según explica a EFE desde la ciudad suiza. Por Pepi Carderete.

(Texto) (Foto)

Agenda Informativa

——————————

Europa

Ginebra.- ONU PLÁSTICOS.- Sexta ronda del Comité Negociador Intergubernamental que negocia un tratado vinculante sobre la contaminación con plásticos. (Texto)

América

Tegucigalpa – HONDURAS ELECCIONES (Análisis) – El proceso electoral de Honduras, que culminará con las elecciones generales del 30 de noviembre, marcha entre acusaciones de intentos de fraude entre los candidatos de los tres partidos mayoritarios, y la desconfianza de muchos sectores del país. (Texto) (Foto)(Video)

La Paz – LATINOAMÉRICA INDÍGENAS – Niños y adolescentes indígenas de ocho países latinoamericanos alertaron sobre las brechas que enfrentan en salud, educación y protección. Los menores piden políticas inclusivas, respeto a su identidad y mayor participación en las decisiones que les afectan. (Texto) (Foto)(Video)

Buenos Aires – ARGENTINA EDITORES – Un panel titulado ‘Feminismo en tiempos de ultraderecha’ marca el cierre de una nueva edición de la Feria de Editores de Buenos Aires, que alberga a más de 330 editoriales de América Latina y España y cuenta con la presencia de figuras locales e internacionales de la cultura (Texto)

África

Yuba.- SUDÁN DEL SUR CRISIS.- Una delegación de alto nivel del Consejo de Paz y Seguridad (PSC) de la Unión Africana se reune en Yuba en medio de una escalada de tensiones políticas y de seguridad que amenazan con desbaratar el frágil acuerdo de paz de 2018 en Sudán del Sur. (Texto)

int/amg

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245