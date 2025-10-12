Domingo, 12 de octubre de 2025 (13.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel y Hamás se preparan para el intercambio de cautivos por presos en el marco del alto el fuego en Gaza, donde comienza a entrar ayuda humanitaria. El canje comenzará este domingo o el lunes coincidiendo con la visita a Israel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(Texto) (Foto)

– Las ruinas y escombros que inundan la ciudad de Gaza ofrecen un panorama desolador a las miles de personas que, desde el exilio en el sur del enclave, regresan a sus hogares con la esperanza de encontrar en pie algún vestigio de su vida antes de la ofensiva israelí. por Ahmad Awad

– La ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en el Mar Rojo, aguarda con expectación el acto de firma el lunes del acuerdo de cese de las hostilidades entre Israel y Hamás que, según afirma su principal valedor, Donald Trump, pondrá fin a la guerra y traerá la paz a la Franja de Gaza.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Berlín – La población ucraniana sigue sometida a continuos ataques rusos que afectan a viviendas civiles así como infraestructuras e instalaciones militares.

(Texto) (Foto)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – Más de 9,3 millones de portugueses están llamados a las urnas en unas municipales que se celebran cinco meses después de las legislativas, que ganó la alianza de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro, y donde hubo un importante avance del ultraderechista Chega.

(Texto) (Foto) (Video)

CAMERÚN ELECCIONES

Yaundé – Camerún celebra unas elecciones presidenciales en las que Paul Biya, el jefe de Estado más longevo del mundo, busca con 92 años un octavo mandato.

(Texto) (Foto) (Video)

IRÁN DEMOGRAFÍA

Teherán – Irán atraviesa una de las fases más críticas de su historia demográfica con una tasa de matrimonios y natalidad en mínimos históricos con más de 17 millones de iraníes menores de 45 años que nunca se han casado, principalmente por dificultades económicas.

(Texto) (Foto) (Video)

EEUU MODA

Miami – La firma española Nude Project, creada por Bruno Casanovas y Alex Benlloc y conocida por vestir a figuras como Heidi Klum, Bad Bunny y Ronaldinho, inaugura en Miami su primera tienda en Estados Unidos.

(Texto) (Foto) (Video)

Agenda Informativa

—————————-

Europa

11:00 GMT.- Bruselas.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- El líder de la oposición turca, Özgür Özel, encabeza una manifestación de su partido, el socialdemócrata CHP, en Bruselas. (Texto)

12:00 GMT.- Berlín.- CUMBRE SALUD.- La ministra española de Sanidad, Mónica García, prevé intervenir en un panel de la ‘Cumbre de la Salud’ de Berlín sobre el tema «Transformar la arquitectura de la salud global». (Texto)

París.- FRANCIA GOBIERNO.- El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ultima la formación de su equipo de Gobierno, que podría anunciarse en las próximas horas. (Texto)

Roma.- ITALIA ELECCIONES.- Elecciones locales en la región de Toscana (centro) donde los candidatos son el actual presidente, Eugenio Giani, apoyado por la coalición de centro-zquierda, y Alessandro Tomasi, apoyado por la centro-derecha. (Texto)

Pristina.- KOSOVO ELECCIONES.- Kosovo celebra municipales, que a diferencia de los anteriores comicios no serán boicoteadas por los partidos de la minoría serbia en el norte del país. (Texto)

América

Brasilia.- COP30 CLIMA – Delegados de medio centenar de países participan este lunes y martes, en Brasilia, en la Pre-COP30, una rueda de negociación previa a la cumbre del clima de la ONU, que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém. (Texto)

Nueva York – EEUU 12 DE OCTUBRE – Nueva York celebra el Desfile de la Hispanidad, en el que una veintena de países festejarán la cultura española y latinoamericana con una jornada llena de música y colorido (Texto) (Foto) (video)

África y Oriente Medio

Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).- REFUGIADOS SAHARAUIS.- Los saharauis de los campamentos de refugiados conmemoran los 50 años de su unidad nacional, cuando las tribus se reunieron para reafirmar su identidad como un solo pueblo y defender la independencia del Sáhara Occidental. (Texto)

