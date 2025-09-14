Domingo, 14 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, visita con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén al inicio de una estancia en Israel durante la que abordará la situación en Gaza y expresará su rechazo al reconocimiento del Estado palestino, según fuentes de su entorno.

– Catar acoge una reunión ministerial previa a la cumbre el lunes de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación islámica para coordinar una respuesta al ataque israelí contra representantes de Hamás en Doha.

UCRANIA GUERRA

Berlín – Ucrania pide a sus aliados detener la maquinaria militar rusa con la imposición de fuertes sanciones y aranceles a Moscú mientras Washington exige a los países de la OTAN que dejen de comprar petróleo ruso.

SUDÁN REBELIÓN

Jartum – La devastadora guerra que ha causado la peor crisis humanitaria del planeta en Sudán está siendo «ignorada» pese a unas cifras de muertos y heridos mayores que Gaza o Ucrania, lamenta Daniel O’Malley, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en el país africano. Por Lucía Blanco Gracia.

IRÁN VELO

Teherán – Melenas al aire sin velo, faldas y una clara relajación en la estrictas normas de vestimenta femenina. Ese es el legado de Mahsa Amini en la República Islámica tres años después de su muerte bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar bien puesto el hiyab. por Jaime León

ONU ESPAÑA

Ginebra – La Sala de los Derechos Humanos en la sede europea de Naciones Unidas, coronada por una cúpula del pintor balear Miquel Barceló, cierra sus puertas durante al menos dos años debido a reformas que obligarán a tomar medidas para que la famosa obra de arte no sufra daños. por Antonio Broto

PREMIOS EMMY

Los Ángeles – El jurado de los Emmy anuncia los ganadores de la 77 edición de los premios más prestigiosos de la televisión con el español Javier Bardem optando a mejor actor de reparto en la miniserie ‘Monsters’, y el actor de moda, el chileno Pedro Pascal, en la terna a mejor actor de drama por ‘The Last Of Us’.

