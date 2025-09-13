Domingo, 14 de septiembre de 2025

Doha – Catar acoge una cumbre de emergencia de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación islámica, compuesta por más de 50 países, para coordinar una respuesta al reciente ataque israelí contra representantes del grupo islamista palestino Hamás en Doha.

– Seguimiento de la visita del secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, en Israel, donde el lunes abordará con el primer ministró israelí, Benjamin Netanyahu, la situación en Gaza.

UCRANIA GUERRA

Berlín – Ucrania sigue pidiendo a sus aliados detener la maquinaria militar rusa con la imposición de fuertes sanciones y aranceles a Moscú, mientras Estados Unidos exige para ello que los países de la Alianza Atlántica dejen de comprar petróleo ruso.

SUDÁN REBELIÓN

Jartum – La devastadora guerra que ha causado la peor crisis humanitaria del planeta en Sudán está siendo «ignorada» pese a unas cifras de muertos y heridos mayores que Gaza o Ucrania, lamenta Daniel O’Malley, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en el país africano. Por Lucía Blanco Gracia.

IRÁN VELO

Teherán – Melenas al aire sin velo, faldas y una clara relajación en la estrictas normas de vestimenta femenina. Ese es el legado de Mahsa Amini en la República Islámica tres años después de su muerte bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar bien puesto el hiyab.

ONU ESPAÑA

Ginebra – La Sala de los Derechos Humanos en la sede europea de Naciones Unidas, coronada por una cúpula del artista balear Miquel Barceló, cierra sus puertas durante al menos dos años debido a reformas que obligarán a tomar medidas para que la famosa obra pictórica no sufra daños.

PREMIOS EMMY

Los Ángeles – La 77 edición de los Emmy dan conocer a los ganadores de los premios más prestigiosos de la televisión con el español Javier Bardem optando a mejor actor de reparto en la miniserie ‘Monsters’; y el actor de moda, el chileno Pedro Pascal, en la terna a mejor actor de drama por ‘The Last Of Us’.

15:00h.- Burdeos.- FRANCIA ULTRADERECHA.- El ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen celebra un mitin en Burdeos para movilizar a sus electores de cara a las municipales de 2026. (tEXTO)

17:00h.- Roma.- PAPA RELIGIONES.- El papa preside la Conmemoración de los mártires y testigos de la fe del S.XXI en la Basílica de S. Pablo Extramuros junto a representantes de otras Iglesias cristianas. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO EEUU.- El llamado ‘efecto Trump’, con sus controvertidas medidas políticas, como la inmigración, ha impulsado a un número récord de estadounidenses, más de 6.000 en el último año, a buscar la ciudadanía británica para huir de la deriva autoritaria que se respira en Estados Unidos. (Texto)

MOSCÚ.- RUSIA ELECCIONES.- Rusia celebra elecciones municipales y regionales. (Texto)

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA POBREZA.- Miles de personas viven en Guatemala en casas con suelos elos de tierra debido a la pobreza, una situación que genera enfermedades de diversa índole. (Texto) Foto) (Vídeo)

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) termina este domingo su 50 edición en la que se han proyectado centenares de películas de todo el mundo.

