Domingo, 17 de agosto de 2025 (13.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Bruselas/Kiev – Líderes europeos y de la UE celebran una videoconferencia con Volodímir Zelenski para coordinar posturas antes de viajar el lunes con el presidente ucraniano a Washington para entrevistarse con Donald Trum tras la cumbre del mandatario norteamericano con su colega ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

– Zelenski se prepara para viajar acompañado por varios líderes europeos el lunes a Washington para reunirse en la Casa Blanca con Trump, en un momento crucial para iniciar eventuales negociaciones de paz en Ucrania después de que Putin haya puesto como condición para un alto el fuego la entrega a Rusia del este del país.

– La mayoría de los ucranianos rechaza tajantemente la posibilidad de ceder territorios a Rusia, también en las partes de la región de Járkov que estuvieron ocupadas por tropas rusas pero fueron liberadas en la contraofensiva de 2022 y en las que el impacto de la ocupación y los recuerdos de la represión son aún recientes.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Tel Aviv – Israel vive una jornada de paro nacional convocada por las familias de los rehenes en Gaza, que llaman a «detener la vida cotidiana» para exigir al Gobierno un acuerdo que permita su liberación.

– Seguimiento de la ofensiva militar israelí en Gaza y la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los bolivianos acuden a las urnas para elegir al nuevo Gobierno y Parlamento para el próximo quinquenio en unos comicios generales que según las encuestas marcarán un viraje político hacia el centro o la derecha tras 20 años de hegemonía del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Agenda Informativa

Europa

Roma.- PAPA MISA.- El papa León XIV celebra misa en el Santuario de Santa María de la Rotonda, en Albano, con pobres asistidos por la diócesis y operadores de Cáritas.

Ludwigshafen.- ALEMANIA GOBIERNO.- La ministra de Trabajo y copresidenta del Partido Socialdemócrata de Alemania, Bärbel Bas, protagoniza un evento de su partido en la ciudad de Ludwigshafen.

América

Ciudad de México – MÉXICO LITERATURA – La mexicana Berenice Andrade imagina infiernos como lo hizo el italiano Dante durante la primera mitad del siglo XIV aunque los suyos son contemporáneos y se ambientan en el sureste mexicano, donde basa su primera novela 'Nadie recuerda su propia muerte'.

Ciudad de México – MÉXICO LITERATURA – Entrevista con el escritor argentino Eduardo Sacheri por su novela 'Demasiado Lejos', primera parte de dos entregas con las que el autor explicará la Guerra de las Malvinas desde distintos bandos y perspectivas.

Asunción – PARAGUAY MÚSICA – Veinte integrantes de una escuela de Japón homenajearon esta semana la música de Paraguay mostrando cómo el proyecto de un músico paraguayo y su esposa japonesa ha logrado unir las culturas y a generaciones a través del arpa.

África

Antananarivo.- ÁFRICA CUMBRE.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC, en inglés) celebran su 45ª cumbre ordinaria en Madagascar, en un contexto marcado por el conflicto en la República Democrática del Congo (RDC) y la guerra comercial de Donald Trump.

Asia

Singapur.- SINGAPUR DÍA NACIONAL.- El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, pronuncia su primer discurso como dirigente de la próspera ciudad-Estado asiática en su Día Nacional.

