Domingo, 17 de agosto de 2025

UCRANIA GUERRA

Bruselas/Kiev – Lideres europeos y de la UE celebran una vídeoconferencia con Volodomir Zelenski para coordinar posturas antes de la visita el lunes del presidente ucraniano a Washington para entrevistarse con Donald Trum tras la cumbre del viernes del mandatario norteamericano con su colega ruso, Vlaímir Putin, en Alaska.

(Texto)

– Volodímir Zelenski se prepara para viajar el lunes a Washington para reunirse en la Casa Blancia con Donald Trump, en un momento crucial para la posibilidad de emprender eventuales negociaciones de paz en Ucrania.

(Texto)

– La mayoría de los ucranianos rechaza tajantemente la posibilidad de ceder territorios a Rusia, también en las partes de la región de Járkov que estuvieron ocupadas por tropas rusas pero fueron liberadas en la contraofensiva de 2022 y en las que el impacto de la ocupación y los recuerdos de la represión son aún recientes.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Tel Aviv – Israel vive una jornada de paro nacional convocada por las familias de los rehenes en Gaza, que llaman a «detener la vida cotidiana» para exigir al Gobierno un acuerdo que permita su liberación.

(Texto) (Foto)

– Seguimiento de la ofensiva militar israelí en Gaza y la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania.

(Texto) (Foto)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los bolivianos acuden a las urnas para elegir al nuevo Gobierno y Parlamento para el próximo quinquenio, en unos comicios generales que según las encuestas marcarán un viraje político hacia el centro o la derecha tras 20 años de hegemonía de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Agenda Informativa

_________________

Europa

Roma.- PAPA MISA.- El papa León XIV celebra misa en el Santuario de Santa María de la Rotonda, en Albano, con pobres asistidos por la diócesis y operadores de Cáritas. (Texto) (Foto)

Ludwigshafen.- ALEMANIA GOBIERNO.- La ministra de Trabajo y copresidenta del Partido Socialdemócrata de Alemania, Bärbel Bas, protagoniza un evento de su partido en la ciudad de Ludwigshafen. (Texto)

América

Buenos Aires.- ARGENTINA SAN MARTÍN.- Se cumplen 175 años de la muerte del libertador José de San Martín, considerado el héroe de la independencia argentina. (Texto)

África

Antananaribo.- ÁFRICA CUMBRE.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC, en inglés) celebran su 45ª cumbre ordinaria en Madagascar, en un contexto marcado por el conflicto en la República Democrática del Congo (RDC) y la guerra comercial de Donald Trump.(Texto)

Asia

Singapur.- SINGAPUR DÍA NACIONAL.- El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, pronuncia su primer discurso como dirigente de la próspera ciudad-Estado asiática en su Día Nacional. (Texto)

