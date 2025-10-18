Domingo, 19 de octubre de 2025

La Paz – Se celebra en Bolivia la segunda vuelta entre los opositores el centrista Rodrigo Paz Pereira y el exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga para elegir al presidente para el próximo quinquenio en unos comicios que también marcan un nuevo ciclo político y económico tras 20 años de la izquierda en el poder.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel afirma que no reabrirá «hasta nuevo aviso» el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, vital para la entrega de ayuda humanitaria a la Franja, mientras las autoridades de Hamás denuncian que el Ejercito israelí ha violado en decenas de ocasiones el acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre.

– Lisboa acoge este domingo una gran marcha por Palestina, convocada por organizaciones como Amnistía Internacional, la Fundación José Saramago y Médicos sin Fronteras, para manifestar su respaldo al pueblo palestino.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Leópolis, una ciudad de Ucrania occidental que ha acogido a cientos de miles de desplazados ucranianos y a sus instituciones culturales, aspira a convertirse en la Capital Europea de Cultura 2030 con el fin de forjar más lazos internacionales y fortalecer su escena cultural, que se ha mantenido vibrante pese a la invasión rusa. Por Rostyslav Averchuk

CHIPRE ELECCIONES

Nicosia – La República Turca del Norte de Chipre, no reconocida por la ONU, celebra este domingo unas elecciones presidenciales que medirán la influencia de Turquía, que defiende la partición de la isla en dos Estados, y las opciones de relanzar un proceso de reunificación con la República de Chipre, de cultura griega.

PAPA SANTOS

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV canoniza en el Vaticano a los dos primeros santos de Venezuela: el médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, en una ceremonia que se espera multitudinaria en la plaza de San Pedro.

SIP ASAMBLEA

Miami – Los medios de comunicación de Estados Unidos atraviesan un clima de tensión, fruto de las amenazas, recortes y restricciones que sufren desde el regreso al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe anual sobre este país.

HONG KONG CÓCTELES

Hong Kong – Hong Kong se ha coronado como capital universal del trago perfecto de la mano de Bar Leone, tras ser nombrado Mejor Bar del Mundo 2025 por la lista World’s 50 Best Bars, un reconocimiento que celebra un establecimiento sin pretensiones, con una identidad que ha elevado la coctelería auténtica a la categoría de arte urbano.

FERIA LIBRO

Fráncfort – La periodista filipina y Premio Nobel de la Paz de 2021 habla en la Feria Internacional del Libro de Fráncfort sobre el tema ‘Quién reina en las grandes tecnológicas: poder, plataformas y democracia’.

