Domingo, 2 de noviembre de 2025

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Pese al alto el fuego, lsrael sigue atacando de forma esporádica a palestinos cerca de la ‘Línea amarilla’ en la Franja de Gaza, mientras el lunes se espera que los ministros de Exteriores de ocho países musulmanes se reúnan en Estambul para abordar cómo avanzar hacia la segunda fase.

UCRANIA GUERRA

Berlín.- Ucrania se esfuerza por contener el avance ruso sobre Pokrovsk, ahora mismo el punto más complicado del frente para el ejército defensor, mientras ambos bandos siguen lanzando ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas.

EEUU LATINOAMÉRICA

Washington – El importante incremento del despliegue militar en el Caribe y los repetidos ataques sobre supuestas narcolanchas por parte del Gobierno de Donald Trump han incrementado la incertidumbre sobre los verdaderos planes a largo plazo de la Administración estadounidense para con Venezuela y con América Latina en conjunto.

ASEAN DEFENSA

Kuala Lumpur.- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados celebran en Kuala Lumpur un encuentro de Defensa en el que participan, entre otros, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, y el ministro de Defensa chino, Dong Jun.

OPEP REUNIÓN

Viena – Ocho países clave de la alianza OPEP+ celebran hoy una teleconferencia para establecer el nivel de su oferta conjunta de petróleo en diciembre, con los mercados a la espera de que den su luz verde a un nuevo aumento, el noveno mensual desde el pasado abril.

COP30 CLIMA

Belém (Brasil) – En Belém, donde se celebrará en los próximos días la cumbre climática de la ONU (COP30), la gestión de la basura ha derivado en un enorme lío judicial, y el destino de las más de mil toneladas de residuos que se producen a diario es incierto. Por Carlos Meneses

EEUU ELECCIONES

Nueva York.- Los votantes neoyorquinos más jóvenes ven a Zohran Mamdani como un “rayo de esperanza” y se ven “reflejados” en el candidato progresista de 34 años, quien, de ganar las elecciones del 4 de noviembre, se convertirá en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892.

AGENDA INFORMATIVA

América

Caracas.- VENEZUELA EEUU.- Trinidad y Tobago es el principal exportador de gas natural licuado de América Latina, pero necesita gas metano y está “desesperado” por obtenerlo y su única solución a mediano plazo es Venezuela, que ordenó la suspensión de acuerdos gasíferos con la isla. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA NATURALEZA.- El Impenetrable, un vasto territorio del norte de Argentina ubicado en la ecorregión boscosa más grande de Sudamérica después del Amazonas, enfrenta la doble amenaza de la deforestación y la ganadería, actividades que ofrecen rápidas y abultadas ganancias pero cuyos daños pueden tomar décadas en ser reparados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Oriente Medio y África

Adís Abeba.- ETIOPÍA CONFLICTO.- El acuerdo de paz que puso fin a la guerra de Tigré, que enfrentó al Gobierno de Etiopía y los rebeldes de esa región norteña etíope, cumple tres años con retos aún pendiente. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA ÁRTICO.- China ha completado el primer viaje de una nueva ruta marítima hacia Europa a través del Ártico, un trayecto que Pekín promociona como el inicio de un corredor regular dentro de su ambiciosa «Ruta de la Seda Polar». (Texto)

