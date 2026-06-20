Domingo, 21 de junio de 2026 (21:00 horas)

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DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Ginebra – Las reuniones preparatorias para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Bürgenstock continúan en ese apartado enclave del centro de Suiza en medio de la incertidumbre que las rodea.

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Teherán – El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, viaja a Suiza para la negociación prevista con EEUU, depués de que las Fuerzas Armadas iraníes anunciaran el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano.

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Washington – El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Irán y Washington desmiente que el estrecho de Ormuz esté cerrado.

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Jerusalén/Beirut – El Ejército israelí y el grupo chíi libanés Hizbulá mantienen acusaciones cruzadas de violaciones del alto el fuego al que se comprometieron el viernes, con enfrentamientos en el sur de Líbano que vuelven a poner en jaque la reunión entre Estados Unidos e Irán en Suiza.

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El Cairo – Egipto acoge hoy en El Cairo una reunión cuatripartita entre el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, con sus homólogos saudí, Faisal bin Farhan; el turco, Hakan Fidan; y el paquistaní, Ishaq Dar, para abordar los recientes acontecimientos en Oriente Medio tras el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que cesa las hostilidades, a lo que le seguirá una rueda de prensa.

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COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – Los colombianos eligen en segunda vuelta al presidente que sucederá a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto, en unas elecciones a las que concurren el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, los dos más votados en la primera ronda, el 31 de mayo.

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ADEMÁS

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Voces ucranianas y polacas llaman al diálogo y a centrarse en el futuro conjunto ante la amenaza rusa tras estallar una crisis diplomática que ha llevado al presidente polaco a retirarle a su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski la máxima distinción de su país. Por Rostyslav Averchuk.

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R.UNIDO STONEHENGE

Amesbury – Celebración del solsticio de verano en el círculo megalítico de Stonehenge, que suele atraer a cientos de personas.

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FRANCIA COSMÉTICA

París – En el barrio parisino de Le Marais, uno de los más prestigiosos y populares de París, los locales de cosmética surcoreana se suceden hoy de calle en calle. Sus estantes están monopolizados por productos con la etiqueta ‘K-Beauty’: la «belleza coreana» que promete una piel sin imperfecciones. Por Pol Lloberas Cardona

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CHINA LITERATURA

Pekin- El escritor y diplomático español Luis Melgar repasa en una entrevista con EFE en Pekín su nueva novela, ‘La noche cae sobre Shanghái’, donde visita la metrópoli china en los años 30, llena de diplomáticos, traficantes de opio y comerciantes de medio mundo, y la enlaza con un plan ficticio para financiar el golpe de Estado de Franco en España.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

Potsdam.- ALEMANIA PARTIDOS.- Congreso federal del partido La Izquierda en Potsdam en el que se elegirá al comité ejecutivo del partido y se realizará el debate político de actualidad.

Roma.- ITALIA MODA.- Las marcas presentan sus colecciones masculinas para la temporada Primavera/Verano 2027 durante la Semana de la Moda de Milán. (Texto) (Foto)

París.- CINE ANIMACIÓN.- Comienza la edición 2026 del Festival de Annecy, el más destacado del mundo dedicado en exclusiva al cine de animación. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Voces ucranianas y polacas llaman al diálogo y a centrarse en el futuro conjunto ante la amenaza rusa tras estallar una crisis diplomática que ha llevado al presidente polaco a retirarle a su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski la máxima distinción de su país. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

04:00h.- Amesbury.- R.UNIDO STONEHENGE.- Solsticio de verano en Stonehenge. Complejo megalítico de Stonhenge (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Southampton.- GOLF US OPEN.- Abierto de Estados Unidos, en el club Shinnecock Hills de Southampton, Nueva York (hasta 21). Shinnecock Hills GC (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- GIMNASIA PANAMERICANOS.- Final por aparatos de los Campeonatos Panamericanos de Gimnasia. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA TRADICIONES.- Bolivia celebra el Año Nuevo Andino 5534 con rituales en sitios considerados sagrados por los pueblos indígenas, aunque sin el tradicional acto masivo en la patrimonial ciudadela prehispánica de Tiahuanaco, aislada por los bloqueos de carreteras en la zona andina que realizan campesinos contra el Gobierno de Rodrigo Paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de Panamá.- ASAMBLEA OEA.- Con motivo del inicio el lunes de la Asamblea General de la OEA en Ciudad de Panamá, se celebra este domingo una conferencia de prensa previa del ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Oriente Medio y África

Rabat.- MARRUECOS MÚSICA.- Celebración del Festival Mawazine, uno de los eventos musicales más importantes de Marruecos.

04:30h.- El Cairo.- IRÁN GUERRA.- Egipto acoge hoy en El Cairo una reunión cuatripartita entre el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, con sus homólogos saudí, Faisal bin Farhan; el turco, Hakan Fidan; y el paquistaní, Ishaq Dar, para abordar los recientes acontecimientos en Oriente Medio tras el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que cesa las hostilidades, a lo que le seguirá una rueda de prensa. (Texto)

08:00h.- El Cairo.- EGIPTO EMIRATOS.- El primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, firma hoy con responsables emiratíes el desarrollo de un proyecto urbanístico en Mada City, en New Cairo, en el este de la capital, con una inversión superior a los 3.000 millones de dólares, en una ampliación de las inversiones del país del golfo Pérsico en la nación de las pirámides. (Texto)

Asia

Nueva Deli.- INDIA EDUCACIÓN.- Más de dos millones de aspirantes a estudiantes de medicina en la India repetirán el examen NEET, luego de que una primera edición de la prueba fuera cancelada tras una filtración masiva de las respuestas, derivando en una serie de protestas que exigen la renuncia del ministro de Educación.

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