Domingo, 24 de agosto de 2025

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército de Israel continúa matando decenas de palestinos al día en Gaza con el foco puesto en la capital de la franja, donde cientos de miles de personas permanecen cercadas en medio de la hambruna.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania celebra el Día de la Independencia mientras la invasión rusa cumple tres años y medio con la perspectiva de una paz incierta ante los constantes ataques y la negativa de Moscú a emprender unas negociaciones serias. Por Rostyslav Averchuk

FRANCIA PRESUPUESTO

París – El primer ministro francés, François Bayrou, inicia el lunes una ronda de reuniones con los sindicatos, seguida por otra con los partidos políticos, para acercar posturas en la negociación del presupuesto de 2026.

COREA DEL SUR EEUU

Seúl.- La primera cumbre entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se celebrará el lunes en Washington rodeada de dudas sobre el nuevo pacto arancelario bilateral y el rumbo de la estrategia de Estados Unidos con Corea del Norte.

R.UNIDO CARNAVAL

Londres – El barrio londinense de Nottingh Hill se inunda este domingo de música y color para celebrar su carnaval anual, al que miles de personas acuden para escuchar ritmos afrocaribeños y presenciar el desfile de carrozas de colores y llamativos disfraces.

FESTIVAL DE VENECIA

Roma – Aunque parezca mentira, en sus más de tres décadas de carrera Julia Roberts nunca ha pisado el Festival de Venecia, por lo que su paso por la alfombra roja es uno de los más esperados de una edición que estará llena de estrellas, entre las que también destacan Geogre Clooney y Emma Stone.

Agenda Informativa

Europa

París.- LIBERACIÓN PARÍS.- La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el secretario de Estado español de Memoria Democrática, Fernando Martínez, participan en los actos de conmemoración del 81 aniversario de la Liberación de París por soldados republicanos españoles integrados en el Ejército francés. (Texto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, invita a la población a acercarse este fin de semana a las instalaciones del Gobierno en Berlín para conocer mejor su labor. (Texto)

América

Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declarará presumiblemente culpable en Nueva York de cargos de narcotráfico, entre otros delitos, después de que la Fiscalía descartara pedir la pena de muerte. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA CULTURA.- La historia del dinero, desde las primeras formas de valor hasta los activos virtuales como el bitcoin, además de la evolución de la moneda boliviana, forma parte de la colección de la familia Borda-Luna, expuesta en la ciudad de Cochabamba con motivo del bicentenario del país. (Texto)

Asia

Bangkok.- TAILANDIA CAMBOYA.- Se cumple un mes del estallido del conflicto militar entre Tailandia y Camboya, que luego de cinco días de combates acordaron un alto el fuego que se mantiene con fragilidad. (Texto)

Katmandú.- NEPAL MUJERES.- El Foro Económico de Mujeres (WEF) acoge en Katmandú una edición regional para el diálogo sobre el empoderamiento femenino. (Texto)

