Domingo, 31 de agosto de 2025

4 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel intensifica sus bombardeos en la capital de Gaza de cara a la anticipada invasión de la ciudad ordenada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, pese a las constantes protestas de los familiares de los rehenes, que exigen un acuerdo con Hamás para poner fin a la guerra y liberar a los cautivos.

(Texto)

– Una nueva flotilla de una veintena de barcos y más de trescientas personas parte desde Barcelona con ayuda humanitaria hacía Gaza, en una nueva iniciativa de solidaridad con la población del enclave palestino.

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Mientras continúa la búsqueda del asesino del expresidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy, sus colegas y amigos le rinden homenaje por su papel en el fortalecimiento de Ucrania frente a la amenaza de Rusia, que es señalada como posible culpable del crímen.

(Texto)

– La presidenta de la Comisión Europea (CE) Ursula von der Leyen visita Polonia como parte de su gira por los países fronterizos con Rusia y se entrevista con el primer ministro, Donald Tusk. (Texto)

OCS CUMBRE

Tianjin – Arranca en la ciudad nororiental china de Tianjin la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que el presidente chino, Xi Jinping, recibirá a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y al primer ministro indio, Narendra Modi, entre otros líderes mundiales.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA GOBIERNO

París.- El primer ministro francés, François Bayrou, da una entrevista a cuatro canales de televisión de manera simultánea a una semana de que se someta a una moción de confianza el 8 de septiembre que podría terminar con su Gobierno.

(Texto)

FESTIVAL VENECIA

Venecia – El drama familiar de Jim Jarmusch, ‘Father mother sister brother’, se estrena en la competición del Festival de Venecia con estrellas como Adam Driver, Charlotte Rampling o Cate Blanchett, mientras que Olivier Assayas se adentra en las intrigas del poder ruso con ‘Le mage du Kremlin’.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Agenda Informativa

—————————-

Europa

19:00h.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, da una entrevista de verano a la cadena alemana ZDF.

Belgrado.- SERBIA PROTESTA.- Protesta organizada por ciudadanos que están en contra de las protestas estudiantiles contra el Gobierno. Se espera que 100.000 personas se reúnan en 100 localidades de toda Serbia. (Texto)

Sofía.- UE BULGARIA.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Bulgaria y se reúne con el primer ministro búlgaro, Rosen Zhelyazkov.

América

Brasilia – BRASIL BOLSONARO – Cinco jueces serán los encargados de definir el futuro del expresidente Jair Bolsonaro en el juicio por intento de golpe de Estado, que comenzará este martes en la Corte Suprema. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.) – EEUU INMIGRACIÓN – Una tienda de artículos de construcción en el centro de Los Ángeles se ha convertido en símbolo de la crudeza de las redadas migratorias del Gobierno Trump con cuatro operativos en menos de tres meses en loa que los agentes han llegado a usar gas lacrimógeno. (Texto) (Foto)

Asia y Oceanía

Sidney – AUSTRALIA MANIFESTACIÓN – Grupos anti-inmigración han convocado marchas en varias ciudades de Australia, incluidas las mayores, Sídney y Melbourne

int/amg

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245