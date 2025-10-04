Domingo, 5 de octubre de 2025

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El plan de paz para Gaza propuesto por la Casa Blanca entra en compás de espera y sigue pendiente de negociaciones de última hora entre las partes a través de mediadores mientras los ataques israelíes prosiguen en la franja palestina.

(Texto) (Foto)

– Seguimiento de la situación de los activistas de la Flotilla de solidaridad con Gaza que siguen retenidos en Israel tras las deportaciones de los primeros grupos.

UCRANIA GUERRA

Leópolis – La llegada de un clima más frío y lluvioso en Ucrania amenaza con dificultar el avance terrestre de las fuerzas rusas frente a los drones ucranianos, vitales para la defensa. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

SIRIA ELECCIONES

Damasco – Siria celebra sus primeros comicios indirectos desde el derrocamiento de Bachar al Asad con un proceso de parlamentarias en las que no participa la población y que busca poner en marcha un Legislativo de transición tras la disolución del anterior a comienzos de año.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO CONSERVADORES

Londres – El Partido Conservador británico, liderado por Kemi Badenoch, inicia su congreso anual en Mánchester con el reto de presentar propuestas que le permitan remontar en las encuestas de opinión.

(Texto)

FRANCIA MODA

Paris – La semana de la moda de París presenta este domingo las propuestas femeninas para la primavera-verano de 2026 de Lacoste, Celine, Valentino, Jean Paul Gaultier, Chloé y McQueen, entre otros.

(Texto)

ESPECIALES Con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la Agencia EFE enviará una serie especial hasta el próximo día 5 con la guía ISRAEL PALESTINA.

Agenda Informativa

—————————-

Europa

Viena.- OPEP+ REUNIÓN.- Ocho países clave de la alianza OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados), encabezados por Arabia Saudí y Rusia, celebran una teleconferencia para decidir si aumentan su producción de crudo en noviembre, por octavo mes consecutivo. (Texto)

Roma.- ITALIA ELECCIONES.- Elecciones locales en la región de Calabria (sur de italia) donde el centro-derecha presenta al presidente saliente Roberto Occhiuto, y el centro-izquierda, de nuevo unido, tiene como candidato a Pasquale Tridico. (Texto)

América

Sán Juan.- MÚSICA SALSA.- Puerto Rico celebra el Día Nacional de la Salsa. (Texto)

África y Oriente Medio

Teherán.- IRAN SANCIONES.- El Gobierno iraní aprueba un plan para “minimizar la presión en la vida de la población” de las sanciones reimpuestas por Naciones Unidas al país persa por su programa nuclear. (Texto)

Rabat.- MARRUECOS ISRAEL PALESTINA.- Marcha de protesta contra la situación en Gaza convocada por el Frente Marroquí de Apoyo a Palestina, que reúne a activistas islamistas e izquierdistas.

Asia

Bangkok.- TAILANDIA MISTER GLOBAL.- Final del concurso de belleza de origen tailandés Mister Global, en el que participan candidatos de una treintena de países, entre ellos España y Venezuela. (Texto)

