Dominic ‘Mimi’ Barona y Sam Reidy ganan el torneo de surf más importante del Caribe

San Juan, 19 oct (EFE).- La ecuatoriana Dominic ‘Mimi’ Barona y el costarricense Sam Reidy obtuvieron este domingo la victoria en la trigésimo novena edición del Corona Pro Surf Circuit, la competición de surf más importante de Puerto Rico, que se celebró en la playa Middles de Isabela, un municipio en el noroeste de la isla.

«Simplemente estoy agradecida de esta oportunidad de haber ganado, pero para mí todas las chicas que compitieron el esfuerzo de estar acá ya las hace unas campeonas. Este es un evento superespecial para mí, la última vez que estuve acá fue hace dos años con mi hermano, hoy mi hermano está en el cielo y esto es por él», mencionó Barona tras ganar la competición femenina.

En el Corona Pro Surf Circuit, celebrado entre el 17 y el 19 de octubre, participaron unos 60 surfistas de Ecuador, Barbados, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Chile, México, Uruguay, Perú, Canadá, Argentina, Estados Unidos y Puerto Rico.

Por su parte, Reidy, tras alzarse con el primer puesto en la competición masculina, dijo que «fue un evento increíble» para él porque lleva entrenando «duro» desde hace tiempo para enfrentarse a las olas de la costa puertorriqueña.

«Esto es una isla de encanto de verdad, muy feliz de que pude ganar aquí en Middles, en estas condiciones que no fue fácil», expresó el surfista de 21 años.

Ambos ganadores recibirán 10.000 dólares de premio en este evento que coincidió con la celebración del centenario de la marca de la cerveza Corona.

Como cada año, el torneo mantuvo su compromiso con la sostenibilidad al ser un evento libre de plástico que contó con charlas educativas sobre conservación marina en colaboración con la organización Surfrider Puerto Rico.

La cita deportiva incluyó presentaciones musicales de artistas como Tito Auger, Millo Torres y El Tercer Planeta, Banda Latitud Cero, entre otros.

Las competiciones de surf forman parte de las actividades previstas por el Gobierno de Puerto Rico para promover el turismo deportivo y de aventura en la isla caribeña. EFE

