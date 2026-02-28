Dominicana cae ante Estados Unidos y queda fuera del Mundial de Sóftbol

Santo Domingo, 28 feb (EFE).- Una dominante actuación desde el montículo de Marco Díaz, combinada con bateo oportuno y defensa impecable, condujo a los Estados Unidos a vencer 7-0 a República Dominicana en el Campeonato Panamericano de Sóftbol que se celebra en Colombia y dio a los norteamericanos el último boleto disponible al Mundial de 2028.

El triunfo permitió al conjunto norteamericano finalizar en la quinta posición del XIII Campeonato Panamericano y asegurar así su clasificación a la cita mundialista, informó este sábado la Federación Dominicana de Sóftbol en una nota.

Desde el primer episodio la novena de USA tomó el control del encuentro. Tres carreras en la parte bajan del primero marcaron el ritmo del juego frente a los envíos del abridor dominicano Jonni Suriel. Una anotación adicional en el tercer capítulo amplió la ventaja y consolidó el dominio estadounidense.

En el cuarto, Estados Unidos fabricó tres vueltas más ante el relevista Luiyi Rosario Mena, sellando el nocaut y dejando sin reacción al conjunto quisqueyano.

Díaz fue el gran protagonista desde la lomita. El lanzador trabajó cinco sólidas entradas en las que permitió apenas cuatro imparables y otorgó dos bases por bolas, manteniendo en todo momento el control del juego y neutralizando la ofensiva dominicana.

La derrota recayó sobre Jonni Suriel, quien lanzó 2.2 episodios, permitió cuatro hits y cuatro carreras limpias, concedió una base por bolas y ponchó a tres contrarios.EFE

