Dominicana gana el oro en el relevo mixto 4×400 metros con récord de los Centrocaribes

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República Dominicana sumó el lunes varias medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras el triunfo en casa de la campeona olímpica Marileidy Paulino con un nuevo récord de los Juegos en el relevo mixto 4×400 metros.

Paulino, Erick Sánchez, Anabel Medina y Christopher Melenciano conquistaron el oro con un tiempo de 3:10.57 para mejorar la marca de 3:14.81 establecida por Dominicana en San Salvador 2023. En esa edición, la atleta también participó en el equipo de relevo.

Puerto Rico se quedó con la plata y Cuba con el bronce.

«Para mí significa mucho (la victoria), ya que estamos en casa y pudimos hacerlo bien», dijo Paulino tras la carrera en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

«Me siento muy bien gracias a Dios y con el equipo. Hicieron un buen trabajo. Es la primera vez que corro en casa y debía hacerlo excelente», agregó.

Desde San Salvador 2023, la llamada «Gacela» dominicana no había competido en relevo mixto.

La campeona olímpica de París 2024 volverá a la pista este martes para disputar las semifinales de los 400 metros, con la mira puesta en la final del miércoles y una meta precisa: mejorar su marca personal.

«Tenemos el objetivo claro para poder bajar de nuestro tiempo oficial, que tenemos en 47.98. Llegar a 47.60 o 47.80, con Dios mediante», dijo en la víspera Paulino en una entrevista a la AFP.

Más temprano, la dominicana Liranyi Alonso también ganó el oro en los 100 metros con un tiempo de 11.10 segundos y estableció una nueva marca para los Juegos al superar el récord de 11.14 impuesto por la bahameña Chandra Sturrup en Maracaibo 1998.

«Dar esta medalla a mi país, un nuevo récord centroamericano, en mi tierra, es increíble», celebró Alonso.

México continúa al frente del atletismo con cinco medallas de oro, mientras que República Dominicana suma tres títulos en la disciplina.

La delegación anfitriona también conquistó dos oros en el baloncesto 3×3, con las victorias de sus selecciones femenina sobre Venezuela (21-11) y masculina frente a Puerto Rico (18-16).

– Barbados logra su primer oro –

Desde que empezaron los Juegos, la delegación mexicana no ha dado tregua y el lunes siguió ampliando más su ventaja en el medallero al llegar a 120 títulos, impulsado por nuevas victorias en tiro deportivo, triatlón, tenis de mesa y squash (deporte de raqueta).

Los mexicanos cosecharon seis títulos en esas cuatro disciplinas.

La jornada también dejó el primer oro de Barbados en Santo Domingo 2026. Margot Prow derrotó 3-0 a su compatriota Meagan Best en la final femenina de squash.

La isla caribeña lidera parcialmente la disciplina con una presea dorada y otra de plata. Le sigue México con un solo título, impulsado por Leonel Cárdenas, quien derrotó al colombiano Miguel Ángel Rodríguez 3-0.

«Estoy feliz de poder darle ese oro para México. Los sueños se cumplen», dijo el mexicano Cárdenas, quien ya piensa en la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

A cinco días del cierre del certamen, México acumula 120 títulos y un parcial de 269 preseas. Colombia se mantiene en el segundo lugar del medallero con 58 títulos, seguida por Cuba (31), Venezuela (22) y Puerto Rico (18).

Dominicana ocupa la sexta posición con 17 medallas de oro.

— Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 tras las finales disputadas este lunes:

Oro Plata Bronce Total

México 120 81 68 269

Colombia 58 66 48 172

Cuba 31 26 36 93

Venezuela 22 37 64 123

Puerto Rico 18 23 31 72

R. Dominicana 17 18 48 83

Guatemala 11 22 24 57

El Salvador 6 3 9 18

Costa Rica 5 4 11 20

Trinidad y Tobago 5 2 8 15

Guyana 3 0 1 4

Panamá 2 6 5 13

Barbados 1 5 0 6

Honduras 1 4 4 9

Haití 1 1 1 3

Guadalupe 1 0 3 4

Bermudas 0 1 2 3

Jamaica 0 1 2 3

Islas Vírgenes EE. UU. 0 1 1 2

Bahamas 0 1 0 1

Aruba 0 0 2 2

Nicaragua 0 0 2 2

Belice 0 0 1 1

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