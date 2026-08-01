Dominicana gana oro en lucha y Colombia se lo arrebata a México en 400 metros natación

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Santo Domingo, 31 jul (EFE).- Christopher Foca conquistó este viernes el oro para República Dominicana en los 86 kilos en el estilo libre de la lucha en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe tras derrotar por 5-0 al mexicano Kevin de León, mientras el colombiano Juan Manuel Morales se alzó con la presea dorada en los 400 metros estilo libre en natación dejando la de plata al azteca Paulo Strehlke.

Foca, quien nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, dijo al final del combate que representa «con orgullo» los colores de la República Dominicana, de donde es oriunda su madre.

Cuando el árbitro dio por terminado el pleito, el peleador ganador lanzó un grito y su entrenador le pasó la bandera dominicana, la que paseó varias veces por el tatami (colchoneta de lucha).

«Dedicado este logro a mí país, a tanta gente que ha venido a respaldar a la lucha. Estoy muy orgulloso de tener este uniforme que dice Dominicana», expresó Foca.

Morales arrebata los 400 libres

Colombia arrebató a México la medalla de oro de los 400 metros estilo libre masculino en la natación de velocidad.

El colombiano Juan Manuel Morales detuvo el reloj en 03:51.96 minutos, relegando a la medalla de plata al azteca Paulo Strehlke (03:52.60), ganador del oro en los 800 metros libre.

Venezuela con Adanuriel Rosal se llevó la medalla de bronce con tiempo de 03:54.11, adelantando al colombiano Sebastián Camacho (03:55.65), cuarto lugar.

El dominicano José Arias Mauricio debió conformarse con el séptimo peldaño con crono de 04:04.08. Antes que él arribaron a la meta el mexicano David Medina (quinto con 03:56.65) y Albert Vega, de Costa Rica (04:02.97).

México, a la final del basquet femenino

México se convirtió este viernes en el primer equipo que avanza a la disputa de la medalla de oro del baloncesto femenino, luego de doblegar a Panamá 59-56.

Las aztecas extendieron su invicto a 4-0 en lo que va del certamen. En la preliminar ganaron el grupo B con récord de 3-0.

Con la victoria, México disputará la presea de oro este domingo a las 8:30 de la noche, contra el ganador entre República Dominicana y Puerto Rico.

Las mejores al ataque por las mexicanas fueron Stephanie Hernández con 13 puntos y cinco rebotes, Ana Zesati colaboró con nueve tantos, Henry Miranda nueve y Ariadna Vidales ligó siete.

Por Panamá, Lya González fue la mejor con 22 puntos, Sofía Ponce coló 11 encestes con siete rebotes, y Ana Villareal aportó ocho unidades y atrapó 10 balones.

‘Los Juegos del Centenario’ se celebran en República Dominicana hasta el 8 de agosto venidero. La cita regional más antigua del mundo comenzó en 1926 en México. EFE

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