Dominicana participará mañana en inauguración de los Panamericanos Junior

1 minuto

Santo Domingo, 8 ago (EFE).- República Dominicana tomará parte este sábado de la ceremonia de inauguración de los II Juegos Panamericanos Junior, en Asunción, Paraguaya, programada para comenzar a las 6.00 de la tarde en el Estadio Defensores del Chaco.

La delegación quisqueyana, encabezada por Garibaldy Bautista y Luis Chanlatte, presidente y secretario general, respectivamente, del Comité Olímpico Dominicano (COD), tiene como jefe de misión a Miguel Hernández; Dulce María Piña, subjefa de misión, y el director técnico Juan Febles.

En el desfile participarán las delegaciones de boxeo, esgrima, natación, judo y skateboarding, ya son de los primeros deportes en competir, dijo el COD en una nota.

Tras llevarse a cabo la primera reunión de Jefes de Misiones de los 41 países en el salón de actividades del Comité Olímpico Paraguayo, la delegación dominicana quedó definida con un total de 95 atletas, incluidos 54 en la rama masculina y 41 en femenino.

En los II Juegos Panamericanos Junior, que se celebrarán del 9 al 23 de este mes, competirán más de 4,000 deportistas de todo el continente en busca de demostrar el talento y la proyección de una nueva generación comprometida con la excelencia deportiva y la integración regional, dijo el COD.EFE

rsl