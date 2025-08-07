The Swiss voice in the world since 1935

Donald Trump: «Miles de millones de dólares en aranceles fluyen ya hacia Estados Unidos»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Redacción internacional, 7 ago (EFE).- «Es medianoche. Miles de millones de dólares en aranceles están fluyendo a los Estados Unidos de América», dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de un post en su red social Truth, colocado poco después de que entraran en vigor a medianoche de Washington (04.00 GMT)

En el mensaje, escrito todo en mayúsculas, Donald Trump dice que «los aranceles recíprocos entran en vigor a la media noche» y que «miles de millones de dólares, en su mayoría provenientes de países que se han aprovechado de Estados Unidos durante muchos años, riéndose todo el rato, comenzarán a fluir hacia Estados Unidos».

A medianoche de Washington (04.00 GMT) entraron en vigor los nuevos aranceles, que Estados Unidos denomina «recíprocos» y en los que se materializa la ofensiva comercial y diplomática impulsada por Trump con una subida de gravámenes a la mayoría de los socios de EE.UU. y que recrudece la guerra comercial librada por el mandatario desde su regreso al poder en enero.

A esa hora entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, la Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán, como las barreras unilateralmente impuestas por Washington a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Brasil, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

Según el magnate, estas nuevas tarifas buscan reducir el «gran déficit» de Estados Unidos frente a buena parte de sus aliados comerciales, que han debido negociar con Washington una rebaja de las tasas, pero incluso aunque se hayan alcanzado acuerdos, las dudas y las amenazas continúan.

En su mensaje, Trump termina afirmando, entre exclamaciones, que «lo único que podría detener la grandeza de Estados Unidos sería un tribunal de izquierda radical que quiera ver fracasar a nuestro país», en aparente alusión a la judicialización de algunas de las decisiones adoptadas por su Administración y que van desde la política migratoria a los derechos reproductivos, pasando por la petición del Gobierno para que se hagan publicas las transcripciones del gran jurado sobre la investigación en el caso Epstein. EFE

lab/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR