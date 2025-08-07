Donald Trump: «Miles de millones de dólares en aranceles fluyen ya hacia Estados Unidos»

Redacción internacional, 7 ago (EFE).- «Es medianoche. Miles de millones de dólares en aranceles están fluyendo a los Estados Unidos de América», dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de un post en su red social Truth, colocado poco después de que entraran en vigor a medianoche de Washington (04.00 GMT)

En el mensaje, escrito todo en mayúsculas, Donald Trump dice que «los aranceles recíprocos entran en vigor a la media noche» y que «miles de millones de dólares, en su mayoría provenientes de países que se han aprovechado de Estados Unidos durante muchos años, riéndose todo el rato, comenzarán a fluir hacia Estados Unidos».

A medianoche de Washington (04.00 GMT) entraron en vigor los nuevos aranceles, que Estados Unidos denomina «recíprocos» y en los que se materializa la ofensiva comercial y diplomática impulsada por Trump con una subida de gravámenes a la mayoría de los socios de EE.UU. y que recrudece la guerra comercial librada por el mandatario desde su regreso al poder en enero.

A esa hora entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, la Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán, como las barreras unilateralmente impuestas por Washington a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Brasil, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

Según el magnate, estas nuevas tarifas buscan reducir el «gran déficit» de Estados Unidos frente a buena parte de sus aliados comerciales, que han debido negociar con Washington una rebaja de las tasas, pero incluso aunque se hayan alcanzado acuerdos, las dudas y las amenazas continúan.

En su mensaje, Trump termina afirmando, entre exclamaciones, que «lo único que podría detener la grandeza de Estados Unidos sería un tribunal de izquierda radical que quiera ver fracasar a nuestro país», en aparente alusión a la judicialización de algunas de las decisiones adoptadas por su Administración y que van desde la política migratoria a los derechos reproductivos, pasando por la petición del Gobierno para que se hagan publicas las transcripciones del gran jurado sobre la investigación en el caso Epstein. EFE

